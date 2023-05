Manuela D’Ávila participa de debate em Manaus sobre ‘novos futuros’ para a política

A liderança política, que é um dos grandes nomes nacionais do PCdoB, intensificou a comunicação com grupos de mulheres e de jovens em todo o país

Manuela D’Ávila, que foi candidata a vice-presidente da República na chapa de Fernando Haddad (PT), em 2018, cumprirá amanhã (11), vasta agenda em Manaus intitulada de “Encontro Reconstruindo Novos Futuros”.

Filiada ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB), a jornalista e escritora tem percorrido o País para estimular jovens e representantes de segmentos minorizados da sociedade a se filiarem ao partido a fim de ampliar a ocupação de prefeituras e casas legislativas.

Manuela D’Ávila apresentará seu currículo no meio político para entusiasmar as amazonenses a subirem em palanques, conquistar eleitores e fazer crescer a participação feminina em todas as esferas de poder. Ela foi eleita a vereadora mais jovem de Porto Alegre em 2004. Posteriormente, em 2006 e 2010, recebeu a maior votação para a Câmara Federal do Rio Grande do Sul.

Em 2014, Manuela abriu mão de um terceiro mandato, em Brasília, e optou por se candidatar a deputada estadual pelo Rio Grande do Sul. Ao longo da carreira, concorreu à prefeitura de Porto Alegre e também disputou a vice-presidência da República, numa composição com o Partido dos Trabalhadores (PT).

Para a produtora cultural Michelle Andrews, que no ano passado integrou a Bancada das Manas (candidatura coletiva de cinco mulheres que disputaram uma vaga na Assembleia Legislativa do Amazonas pelo PCdoB), a troca de experiências com Manuela pode engrandecer a luta por uma maior participação feminina num meio ainda dominado pelos homens.

“Dos 41 vereadores eleitos em Manaus em 2020, apenas quatro são mulheres. Em 2022, dos 24 deputados estaduais do Amazonas eleitos, apenas quatro eram mulheres. Na bancada federal, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, o número de representantes femininas é zero”, ressalta Michelle.

Segundo a produtora cultural, no ano passado o eleitorado feminino atingiu um recorde no Amazonas: 51,81% do eleitorado era feminino contra 48,9% dos homens, mas isso não se refletiu nas urnas. “Acreditamos que, ao conhecerem mulheres que se destacaram, as amazonenses decidam ingressar nos partidos políticos para concorrer com afinco tanto aos cargos proporcionais quanto aos majoritários”, ponderou Michelle Andrews.

Outra política do Amazonas que deverá participar de rodada de discussões com Manuela será a ex-candidata à vice-governadora, em 2022, pela coligação “Em defesa da vida” (MDB, PSD e a federação PT, PC do B e PV), Anne Moura. Ela irá liderar a atividade “Mães na Política”. Durante a campanha do ano passado, Anne disputou a maior parte do pleito grávida, vindo dar à luz a seu primeiro filho, entre o primeiro e o segundo turno da eleição. Por isso, para ela, pensar a política como um espaço acolhedor para mães é importante.

“Vivemos um momento de rejeição da política muito grande. Isso foi o estopim pro crescimento do extremismo no nosso país. E também o motivo de a política ser vista como um espaço de conflitos e violência. Queremos mostrar que a política é o oposto disso, é espaço de acolhimento e diálogo. Nada mais justo do que iniciar essa mudança pelas mães”, avalia Moura.

Além disso, ao lado de Michelle Andrews e de Tanara Lauschner (professora da Universidade Federal do Amazonas, pesquisadora da área de computação, co-fundadora do Cunhantã Digital e consultora do Programa Meninas Digitais), elas tratarão de um tema atual: fake news.

Manuela D’Àvila, que foi vítima de diversas difamações compartilhadas maciçamente, chegando até a escrever um livro sobre o assunto, irá falar sobre como venceu os infratores nos tribunais.

Programação

A Casa Ninja Amazônia organiza o Encontro Reconstruindo Novos Futuros com Manuela D’Ávila com atividades que serão realizados amanhã (11).

Das 9h às 11h – Palestra “Mães na política”. Serão disponibilizadas cuidadoras para realizar atividades lúdicas com as crianças enquanto as mães participam do evento.

Das 15h às 17h – Debate sobre Desafios e Perspectivas para 2024.

Os eventos serão realizados no Centro Cultural Palácio da Justiça do Amazonas, avenida Eduardo Ribeiro, nº 901, Centro de Manaus.

A partir das 17h, a programação prosseguirá no Largo de São Sebastião com a apresentação musical de Dani Colares.

Das 18h às 19h30, formação de mesa redonda sobre “Fake News: como combater o mal do século XXI com Manuela D’Ávila, Michelle Andrews, Anne Moura e Tanara Lauschner.

De 20h às 21h, a Banda Casa de Caba ocupará o palco, enquanto Manuela D’Ávila participa de uma sessão de autógrafos.

Os interessados em participar dos eventos podem obter os ingressos, gratuitamente, por meio da plataforma Sympla, no endereço eletrônico: https://www.sympla.com.br/evento/encontro-reconstruindo-novos-futuros-com-manuela-davila/1979489.

