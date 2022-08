Manchester United admite rescindir contrato de Cristiano Ronaldo, afirma TV

Após comunicar que desejava deixar o Manchester United na pré-temporada, Cristiano Ronaldo pode ver sua situação se inverter no clube inglês. De acordo com informações da emissora de TV, Sky Sports, o clube inglês estaria avaliando rescindir o contrato do português.

A possibilidade acontece por conta do rendimento e da postura do português neste começo de temporada. O clube inglês espera que o craque melhore de atitude em relação ao que vem acontecendo ou analisarão finalizar o contrato antes do prazo.

Cristiano Ronaldo, de 37 anos, tem contrato com o Manchester United até o meio do ano que vem. Segundo a emissora, o técnico Erik ten Hag também está incomodado com o momento de Ronaldo e também de outros jogadores. O treinador até retirou a folga dos jogadores deste domingo.

*Com O Dia