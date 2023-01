Manaus vai ganhar nova ‘Faixa Liberada’ na Avenida das Torres

Manaus vai ganhar uma nova “Faixa Liberada”, na Avenida Governador José Lindoso, conhecida como Avenida das Torres. O espaço vai atender ao público às segundas-feiras.

A nova faixa vai ser lançada pela Fundação Manaus Esporte (FME) e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), na noite desta segunda-feira (23).

Com a definição de um novo espaço na Avenida das Torres, Manaus passa contar com o projeto “Faixa Liberada” em três locais. Atualmente, a capital tem o projeto na Ponta Negra, às quartas-feiras e domingos, e no Residencial Viver Melhor, às terças-feiras.

Segundo a prefeitura, durante o Faixa Liberada da Avenida das Torres, parte da pista ficará bloqueada para uso livre dos pedestres toda segunda-feira, das 19h às 21h30, partindo da loja automotiva Pemaza como ponto de referência.