Manaus terá Réveillon Sustentável para brindar a chegada de 2023

Que tal passar a virada de ano com a família e amigos curtindo uma boa música, com artistas nacionais e os talentos locais, gratuitamente, e de consciência limpa?

É o Réveillon Manaus, Floresta Viva. A festa vai acontecer em três pontos da cidade: na Praia da Ponta Negra; no Amarelinho, no Educandos; e no Shopping Phelippe Daou, na zona Leste. A programação terá mais de 20 atrações musicais e cerca de 30 horas de muita música, com sertanejo, reggae, forró, samba e pagode, música religiosa e muito mais.

Este ano, a Prefeitura de Manaus está investindo em ampliar a consciência de todas as pessoas que prestigiam a festa da virada na Praia da Ponta Negra. Tanto que a tradicional queima de fogos no local está sendo preparada para ter baixo ruído. A festa também terá a neutralização de carbono na apresentação dos shows, com emissão zero, e a geração de energia limpa.

E para ampliar o leque de atrações e estilos presentes na passagem de ano, a festa na Ponta Negra começa já no dia 30, com shows das cantoras Aline Barros e Cassiane. No dia 31 a programação no local terá a cantora Simone Mendes, da antiga dupla Simone e Simaria, além de Joyce Cândido.

Marquinho Lessa vai comandar a festa no Amarelinho e no Shopping Phelippe Daou. A festa na zona Sul terá ainda a presença dos cantores Mikael e George Japa. E na zona Leste, Guto Lima e Uendel Pinheiro.

O apelo sustentável da virada de ano visa mostrar o compromisso de Manaus com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, da Organização das Nações Unidas, em pacto global firmado por líderes de todo o mundo.

O compromisso com o planeta já vem sendo trabalhado pela prefeitura desde os seus últimos eventos em 2022. Na última edição do Boi Manaus, por exemplo, a festa foi reconhecida e certificada com o selo de sustentabilidade Tesouro Verde, do Grupo Brasil Mata Verde, o BMV.

Estendendo cada vez mais o leque de ações sustentáveis à população, este ano, no dia 31, haverá uma operação denominada “Orla Limpa”, consistindo em uma ação comunitária para a limpeza da frente da cidade. A iniciativa tem a parceria da prefeitura.

Além disso, ao final das festas de Réveillon, as equipes de limpeza da prefeitura atuarão imediatamente com o compromisso de dar a destinação correta aos resíduos que serão gerados nos três pontos da cidade.

Outras áreas da cidade, como o Viver Melhor, na zona Norte, e a Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste, também receberão apoio da Prefeitura de Manaus para as festas da virada do ano, e, ainda, o Réveillon de Yemanjá, que acontece na Ponta Negra, promovido pela Articulação Amazônica dos Povos Tradicionais de Matriz Africana (Aratrama) e a Associação de Desenvolvimento Sociocultural Toy Badé.

É o Réveillon da Floresta Viva. Compareça e divirta-se para brindar o novo ano!