Com 66,39%, Manaus alcançou a 1ª colocação no Ranking do projeto Atlas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Amazonas (ODS Amazonas), da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), dentre os 62 municípios amazonenses. Os dados foram anunciados na manhã desta terça-feira, 29/10, no auditório do mirante Lúcia Almeida, localizado na avenida 7 de Setembro, Centro, e comprovam o trabalho da Prefeitura de Manaus de melhoria da qualidade de vida da população.

O índice foi calculado a partir da análise de 42 indicadores relacionados às metas globais de sustentabilidade, abordando áreas que vão desde a erradicação da pobreza, passando por dados econômicos, de saúde, meio ambiente e acesso à internet, estando a capital amazonense mais próxima de alcançar as metas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), de acordo com a Agenda 2030 da ONU.

O resultado é compreendido em uma escala entre 0 e 100 pontos, onde Manaus alcançou os melhores números, por exemplo, com 91 pontos no indicador de Erradicação da Fome, que avalia o abastecimento da rede socioassistencial local; 90 pontos no indicador Vida na Água, que avalia o nível de poluição hídrica (ou carga poluidora de demanda bioquímica de oxigênio – DBO) proporcional à população; e 88 pontos no indicador Vida Terrestre, que avalia o Percentual de áreas de floresta do total de área da terra (Tier I) e Taxa de desmatamento anual da Amazônia Legal.

Além disso, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Prefeitura de Manaus contribuiu para que a capital liderasse o Ranking do Índice ODS Amazonas. Para o secretário em exercício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudança do Clima (Semmasclima), Igor Souza, o resultado demonstra o comprometimento da gestão do município na agenda 2030 da ONU.

“Esses resultados mostram o comprometimento do município nessa agenda, que é um grande desafio. Nós estamos em uma região em que o mundo vira os olhos para cá e, infelizmente, nos últimos 10 anos essa agenda não teve o cuidado devido, então a Prefeitura de Manaus assumiu há 4 anos um desafio muito grande. Nós tínhamos apenas 16% da cobertura de saneamento básico aqui no nosso município, o que é inaceitável, hoje estamos com 36%, e chegaremos até o final do ano a 39% e até 2030 com a cobertura de 100%. Então, nós precisávamos encarar esse desafio de frente e nós conseguimos”, disse.

Ainda conforme o secretário, a prefeitura dará continuidade às ações de sustentabilidade. “Manaus tem um projeto muito lindo que preserva todo o igarapé do Mindu, o “Viva Mindu”. Nós temos também os nossos parques que hoje estão sendo muito cuidados, trabalhando assim para o desenvolvimento socioambiental, harmonizando o desenvolvimento social, econômico e a proteção dos nossos biomas”, completou Souza.

Inspirado pela Agenda 2030, estabelecida pela ONU em 2015, o Atlas ODS Amazonas traz uma análise detalhada de indicadores que buscam promover o desenvolvimento sustentável nos municípios. Os dados se baseiam em uma metodologia que adapta as metas da ONU aos parâmetros brasileiros, com suporte de dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A pesquisa é resultado do trabalho de pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia (PPGCASA).

O coordenador técnico do ODS, Danilo Egle explicou que desde maio de 2019, o projeto mapeia os indicadores de cada município do estado, servindo também como base para pesquisas acadêmicas e políticas públicas regionais.

“A gente começou a fazer esse monitoramento com um aluno de mestrado que preparou uma dissertação que tem um resumo desses 42 indicadores, que chamamos de Índice ODS Amazonas, e esse índice classifica Manaus como as primeiras cidades num conjunto de indicadores. Então, o objetivo é que todos os municípios consigam chegar até 2030 melhores do que estão hoje, não precisa ser nada extraordinário, mas a ideia é contribuir com essa melhora. O diagnóstico que o Atlas faz serve também para colaborar com prefeituras e também com a sociedade civil, é um documento muito importante, porque contribui para as discussões de criação de políticas públicas”, afirmou o coordenador.

O evento contou também com cerca de 30 entidades e representantes de instituições públicas, prefeituras, órgãos de controle e organizações da sociedade civil.