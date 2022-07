Manaus tem Educação de Qualidade e Profissionais Valorizados

O futuro se conquista com educação de qualidade. E em Manaus, a educação é tão levada a sério, que além das melhorias nas estruturas e processo de ensino, o salário dos servidores da área aumentou em 12,47%, e agora é o terceiro maior do país, estando ainda 40,13% acima do piso nacional da categoria. É valorização e cuidado com quem faz a educação crescer no município.

O reajuste garantido aos profissionais é um reconhecimento ao empenho dos servidores e incentivo para que busquem colocar a cidade de Manaus entre as melhores classificadas no Brasil, de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O aumento inclui o pagamento retroativo desde maio deste ano, contemplando mais de 15 mil servidores.

Com o feito, Manaus passa a ser a única capital do país em dia com os servidores da educação pública municipal, com a data-base atualizada. Importante destacar que os auxílios alimentação e transporte também foram reajustados.

Mais que o aumento no contracheque de cada servidor, o reajuste vai gerar um impacto de R$ 85 milhões na folha de pagamento da prefeitura até o final do ano de 2022, aquecendo a economia local.

Além de salários melhores, outras ações e investimentos estão transformando a educação no município. São reformas e construções de unidades escolares, mais seguras e com mais conforto. Três delas terão inclusive suas obras começando neste mês de agosto, dentro do Projeto de Expansão e Melhoria Educacional da Rede Pública Municipal de Manaus (Proemem).

E a administração vem investindo em projetos pedagógicos e tecnologias digitais que fomentam a Educação 4.0. Tablets e notebooks ampliam a visão e possibilidades dos alunos nas salas de aula e laboratórios.

Educação, a gente dá valor.

Prefeitura de Manaus.