Manaus será sede do encontro nacional ‘Mulheres do PT’ por indicação de Anne Moura

O encontro trará para Manaus lideranças nacionais e terá foco na formação e capacitação de candidatas para 2024

A secretária Nacional de Mulheres do PT, Anne Moura, lidera a articulação do encontro presencial do Conselho Político da Secretaria Nacional de Mulheres do Partido dos Trabalhadores (SNMPT), que será realizado, pela primeira vez em Manaus, entre os dias 14 e 16 de abril. A escolha da capital do Amazonas para sediar o evento nacional, demonstra a força política de Anne e o apoio do Partido dos Trabalhadores às considerações feitas pela representante da capital amazonense.

A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, também estará na agenda, a convite de Anne Moura. Juntas elas farão o lançamento do Elas por Elas 2024, um projeto de formação e preparação de mulheres para ocuparem os espaços políticos. Na pauta, debates relacionados a temas como conquista e manutenção de mais mulheres nos espaços de poder, luta contra violência política de gênero, debate com movimentos sociais do campo e da cidade. Além disso, será construído o calendário de lutas, junto às secretarias presentes, com as principais datas de mobilização do PT. Complementando a programação está o lançamento da quarta edição do projeto Elas por Elas – 2024. O evento será transmitido, ao vivo, pela TVPT.

“Depois de três anos sem encontros presenciais entre o Conselho Político da SNMPT e o Coletivo Nacional de Mulheres, neste final de semana, teremos a oportunidade de reunir todas as companheiras. A expectativa é bem grande e a saudade também. Espero que possamos, juntas, definir nossos objetivos para seguirmos na trilha que temos pavimentado nos últimos anos com o aumento da presença das mulheres petistas nos espaços de poder. Ano que vem teremos eleições municipais. As disputas não serão fáceis, por isso a gente precisa começar logo a organização e formação de nossas mulheres”, defende a secretária nacional de mulheres do PT, Anne Moura.

A expectativa do encontro, que deve reunir mulheres do PT de todo o país, é de alinhar a definição da linha política para atuação das mulheres do PT nos próximos meses.

Projeto ‘Elas por Elas’ vem aí, de olho em 2024

Conforme foi enfatizado no Encontro das Parlamentares (https://pt.org.br/secretaria-de-mulheres-do-pt-debate-ampliar-eleicao-de-prefeitas-e-vereadoras/), realizado no mês passado, na sede do Partido dos Trabalhadores, em Brasília, faltam 15 meses para as eleições municipais do ano que vem. Estarão em disputa, cargos para prefeita, vice-prefeita e vereadora. A disputa pela ampliação das mulheres petistas nos espaços de poder e decisão passa necessariamente pela qualificação e preparo.

Como parte da programação do evento, está o lançamento da quarta edição do Elas por Elas, projeto desenvolvido pelo PT, através da Secretaria Nacional de Mulheres, com o intuito de impulsionar a participação de mulheres na política, criar mecanismos para a igualdade entre homens e mulheres e construir uma plataforma feminista para o Brasil.

O projeto se justifica pela reduzida participação feminina nos parlamentos com apenas 26,4% dos cargos eletivos. Em 2022, foram eleitas 91 deputadas federais, o que representa 17,7% do total de cadeiras. Mesmo o PT tendo o maior número de cadeiras dentre as mulheres eleitas, são 18 parlamentares, temos muito o que avançar.

Nas eleições passadas, o PT ampliou a bancada feminina da Câmara Federal em 80%. Em 2018, o PT já tinha feito história ao eleger dez deputadas, sendo a maior bancada feminina da legislatura. Mas não paramos de avançar. Neste ano, o partido elegeu 18 deputadas federais. Mais do que ampliar a bancada, o PT também investiu na diversidade. No geral, o PT elegeu 34 mulheres em todo país, de um total de 118 parlamentares. Agora, o foco do Elas por Elas é oferecer formação política completa para companheira que quiser conquistar uma vaga na Prefeitura e Câmara Municipal.

Cronograma de ação

O projeto prevê ciclos de formação, cursos e formações, mentorias, atendimento jurídico e contábil, preparação de candidatas e equipe e formação de multiplicadoras estaduais.

“Estamos preparando o Elas por Elas de forma muito especial para nossas companheiras. Temos o compromisso de potencializar as candidaturas de mulheres do PT. Por isso, é importante lembrar que o evento será transmitido pela TVPT para que o maior número de mulheres possa assistir e, assim, começar a compreender o ideário petista, compreender o modo petista de governar, de enfrentar, de liderar”, destaca Anne.

Entre abril e dezembro de 2023 será realizada a fase 1 do projeto, que compreende: planejamento e organização geral; cursos e formações para as mulheres do PT e as mulheres eleitas; atendimento jurídico e contábil; contratação e formação das Multiplicadoras estaduais. Já ano que vem, no período de janeiro e outubro de 2024, vai ocorrer a segunda fase que prevê: mentorias para as pré-candidatas; preparação de candidatas e equipes; mapeamento e incentivo de candidatas; manter e aumentar a rede de comunicadoras populares pelo Brasil.

Multiplicadoras

O Elas por Elas terá, por todo o país, mulheres multiplicadoras para fortalecer a comunicação e a articulação; mapear e incentivar candidaturas; manter e ampliar a rede de comunicadoras populares pelo Brasil; organização de ações e formações nacionais nos estados.

Com informações da assessoria