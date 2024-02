Pesquisadores e profissionais das áreas de saúde, agrárias e biológicas do Brasil, Chile, Moçambique, Peru, Portugal, Espanha e Estados Unidos estão confirmados no 1º Congresso Internacional Integrativo sobre Saúde Animal e Ambiental, que a Universidade Nilton Lins promove em Manaus entre os dias 25 a 28 de junho.

Realizado em parceria com o Instituto Federal do Amazonas (Ifam) e apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e dos programas de pós-graduação em Aquicultura e da Rede Bionorte, o evento irá debater conceitos e fundamentos da Medicina Veterinária dentro da Saúde Única, com destaque para a interconexão entre saúde animal, humana e ambiental, e com seções específicas para animais aquáticos e terrestres.

As inscrições já estão abertas no site https://eventos.congresse.me/iicaeh/edicoes/IICAEH. O primeiro lote com preços promocionais se encerra amanhã (23) e o prazo para submissão de resumos é dia 31 de março. O evento também conta com apoio da Reitoria e vice-reitorias da Universidade Nilton Lins.

Amazônia

Voltado para acadêmicos, estudantes, pós-graduandos e profissionais do setor produtivo e órgãos públicos, a programação do congresso inclui conferências, cursos de curta duração, mesas redondas e eventos estudantis, além da integração entre especialistas amazonenses com renomados pesquisadores internacionais.

De acordo com o coordenador do evento e pesquisador da Nilton Lins, Gustavo Valladão, a realização do congresso na Amazônia é especialmente importante, pois a região tem uma rica biodiversidade local e uma grande variabilidade genética de indivíduos e microrganismos, que se relacionam entre si, mas que estão cada vez mais pressionados pela ação humana, fator que pode facilitar a ocorrência de doenças negligenciadas e até mesmo o surgimento de enfermidades emergentes.

Valladão também destaca que o congresso é uma conquista para a Universidade Nilton Lins, ao expandir e intensificar suas ações de internacionalização e promover a troca de conhecimento, informações e pesquisas entre seus profissionais e acadêmicos com profissionais de diferentes países.

“A Universidade consolida sua posição de vanguarda do setor de pesquisa e produção acadêmica na Amazônia ao promover em seus laboratórios e instalações este encontro que irá fomentar a comunicação científica dos diferentes grupos de pesquisa, em uma região carente de oportunidades e também com conteúdo voltado às aplicações práticas, além da proposta de transferência de tecnologia das pesquisas realizadas em âmbito universitário para o setor produtivo”.

Com informações da Nílton Lins