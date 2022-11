Manaus recebe 1,2 mil turistas na ‘Temporada de Cruzeiros’ que terá mais 17 navios

A “Temporada de Cruzeiros 2022/2023” iniciou hoje (27), com a chegada do transatlântico Insígnia, da empresa marítima Oceania Cruises, no porto de Manaus, no Centro, com um total de 1.203 turistas a bordo. O navio cruzeiro, que partiu de Miami (Flórida), ficará na capital amazonense até as 16h de amanhã (28).

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com o governo do Estado, via Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), realizou o receptivo dos passageiros e tripulantes.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, e o presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Gustavo Sampaio, estiveram a bordo do Insígnia para presentear a direção do navio, com uma placa de “Boas-Vindas” a Manaus, além de participarem de um tour pelo navio.

De acordo com o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, Manaus será a cidade brasileira que mais vai receber navios nesta temporada e que a prefeitura fará uma imersão cultural durante os receptivos ao público que chegará nas embarcações.

“São esperados 17 navios para essa temporada de cruzeiros aqui em Manaus, serão quatro navios até o final do ano. O primeiro é o Insígnia, que acabou de chegar, são mais de 1.200 turistas neste navio, que farão passeios pelo entorno da cidade de Manaus, e também irão conhecer nossos espaços culturais, com o Museu da Cidade de Manaus e o Teatro Amazonas”, explicou Oliveira.

Ainda de acordo com Alonso Oliveira, a temporada movimenta indiretamente toda a cadeia produtiva da cidade e representa um incremento importante para a economia local no pós-pandemia.

“A temporada de cruzeiros vai encerrar em maio do próximo ano, e a previsão é de que os 17 navios internacionais tragam um fluxo de 18 mil visitantes, a maioria vindos dos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. A gestão do prefeito David Almeida tem uma boa perspectiva de injetar mais de R$ 35 milhões na economia local, movimentando todo o setor de turismo na cidade”, finalizou o presidente.

O presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, destacou o trabalho integrado entre governo do Estado e prefeitura para a realização da temporada de cruzeiros marítimos.

“Estamos aqui recebendo o primeiro navio da ‘Temporada de Cruzeiro 2022/2023’. Essa é uma temporada muito importante, de retomada, significa muito para o turismo e para a economia do Amazonas. E a Amazonastur e a Manauscult estão trabalhando de forma coordenada e integrada para fazer essa grande operação acontecer. Vamos mostrar que somos um Estado preparado para receber cada vez mais turistas e para que no próximo ano tenhamos a maior temporada de todos os tempos”, afirmou Sampaio.

Pela terceira vez no Amazonas, o casal de turistas norte-americano da Flórida, Bob e Bárbara Eisenberg, veio a bordo do navio do transatlântico Insígnia.

“Essa é a terceira vez que estamos vindo a Manaus, viemos de Boca Raton, na Flórida, estamos gostando muito da cidade, inclusive, porque o dia está muito bonito”, disse Bob Eisenberg.

Receptivo

O receptivo na chegado do Insígnia também contou com a entrega de mapas com pontos turísticos da cidade, pesquisa de satisfação, atendimento bilíngue e um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no porto.

Navios

O segundo navio cruzeiro a chegar em Manaus será o Seven Seas Navigator, da RegentSeven Seas, na próxima terça-feira, 29/11, às 8h, no porto de Manaus, com previsão de partida para a quarta-feira, 30/11, às 16h.

Em seguida, ancora o navio Voledam, da Holland America, na quinta-feira, 1º/12, às 10h, saindo da cidade na sexta-feira, 2/12, às 16h.

O último navio do ano será o MS Marina, da Oceania Cruises, que chegará a Manaus no dia 28/12, às 9h, e partirá no dia 29/12, às 17h.

