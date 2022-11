Manaus recebe primeiro ponto de coleta de reciclados no Amazonas Shopping

Um futuro sem aterros sanitários e com soluções inteligentes para o destino do lixo produzido pela população chegou ao shopping mais antigo da cidade. Para diminuir o impacto do lixo no meio ambiente e reciclar resíduos orgânicos e inorgânicos, a Amec (Amazonas Eco Company) lançou nesta semana o primeiro ponto de coleta de lixo para reciclagem em um shopping da cidade de Manaus. O primeiro estabelecimento a receber o ponto de coleta “Aterro Zero” da Amec é o Amazonas Shopping, localizado na zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo o CEO da Amec, Michel Ribeiro, o projeto deve ser implantado nos demais shoppings da região. “Iniciamos no Amazonas, mas vamos ampliar para os demais pontos de grande movimentação de pessoas. A população pode levar os lixos recicláveis até a nossa central de recebimento, evitando com que esse material seja descartado no aterro da cidade”, destacou.

Michel ressaltou ainda que Amazonas Shopping agora faz parte do Projeto Aterro Zero. “Estamos preocupados com o meio ambiente e pensando nisso, a Amec e o Amazonas Shopping firmaram compromisso com a sustentabilidade. Uma parceria para que todo material que iria para o aterro seja carbonizado e se torne energia alternativa”, finalizou.

Diariamente, cerca de 2 toneladas de resíduos era produzidos por dia neste que é um dos maiores shopping da região Norte. Com essa parceria, o Amazonas Shopping terá impacto zero com a reciclagem de todo o lixo gerado, e todos os resíduos orgânicos serão destinados para produção de ração animal e resíduos comuns e inorgânicos serão carbonizados e transformados em energia alternativa.

Sobre a Amec

A Amec é uma empresa de soluções ambientais situada na cidade de Manaus (AM), realiza serviços de tratamento e destinação de resíduos sólidos com a máxima segurança, tecnologia e conformidade com as normas técnicas e legislações ambientais vigentes (segurança jurídica).