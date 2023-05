Manaus recebe evento mundial que incentiva criação de startups femininas na Amazônia

A edição de 2023 da Startup Weekend Women (SWW) em Manaus, organizada por um grupo de mulheres voluntárias com o objetivo de estimular o empreendedorismo e a criação de startups femininas na região amazônica, acontecerá de sexta-feira (19) até domingo (21), das 18h às 21h, no Impact Hub, localizado na Av. Efigênio Salles, 1299, Aleixo.

A SWW é um evento mundial e ocorrerá simultaneamente em várias cidades do Brasil, promovido pela TechStars e apoiado por empresas como Google for Entrepreneurs, que desenvolve ações de empreendedorismo nas comunidades locais, além de proporcionar uma oportunidade para que empreendedores e aspirantes a empreendedores possam descobrir se suas ideias de startups são compatíveis com o mercado. Mais de oito mil startups já foram criadas nos eventos realizados por esse movimento em mais de 100 países.

O público-alvo da Startup Weekend Women são mulheres com interesse em empreender e criar soluções inovadoras. Para participar, é necessário realizar a inscrição pelo Sympla (https://abre.ai/gbyY), mediante o pagamento de R$ 89,90 + taxa.

Com foco na criação e desenvolvimento de startups, a experiência permitirá que as participantes tenham acesso a mentorias com especialistas em diversas áreas e workshops, além de outras formas de troca de conhecimento.

Durante a imersão são formadas equipes em torno das melhores ideias (determinadas por votação) e, logo depois, começa a imersão de 54 horas para a criação de modelos de negócios, programação, design e validação de mercado. As atividades finalizam com a apresentação dos projetos.

“O SWW é uma excelente oportunidade para colocar aquela ideia para o mundo e quem sabe até mudar de vida com a sua ideia. A troca de experiências, vivências e networking que acontecerão no evento são excepcionais para abrir muitas portas. Temos certeza que vão surgir grandes ideais neste e evento, que também entregará um certificado de 54 horas para as participantes”, define a organizadora do SWW, Letícia Milon.

Com informações da assessoria