Manaus quer ‘gostinho’ de conquistar Selo Cidade Criativa da Gastronomia da Unesco

Diversas instituições já declararam apoio à candidatura e se uniram para preparar um ‘cardápio especial’ de diferenciais para a disputa

Se depender da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas (Abrasel no AM), da Prefeitura de Manaus, da Associação Brasileira de Agências de Viagens no Amazonas (Abav-AM), do Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria, Bares e Restaurantes, Manaus será a quinta cidade brasileira a conquistar o Selo Cidade Criativa da Unesco. As articulações para a “conquista” ganharam força ontem (10), durante reunião entre as entidades e a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Os representantes das entidades, dentre os quais o presidente da Abrasel no Amazonas, Rodrigo Zamperlini, se reuniram com o presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, com foco nas articulações para Manaus conquistar o selo. “A nossa cidade tem grande relevância na gastronomia, principalmente quando pensamos em uma gastronomia rica e única, com ingredientes tradicionais e somente aqui encontrados aliados à modernidade. Por isso, temos a convicção que a nossa capital tem plena capacidade para conquistar esse importante título”, disse o presidente da Abrasel.

Zamperlini destacou, ainda, a importância do prefeito David Almeida na busca pelo selo, somada à união de forças entre a Manauscult as entidades ligadas ao trade gastronômico, que envolve setores como o turismo e serviços.

O diretor-presidente da Manauscult assegurou que a Prefeitura vai “embarcar” na empreitada e vai ajudar a preparar um ‘cardápio especial’ de pontos positivos da cidade. “Vamos discutir todas as possibilidades, traçar um plano, com todo o diferencial da gastronomia local e apresentá-lo à Unesco. Vamos entrar nessa para ganhar”, garantiu Osvaldo Cardoso

Comissão

Durante a reunião, foi formada uma comissão para tratar da candidatura de Manaus ao Selo Cidade Criativa da Unesco, que será capitaneada pela Abrasel no AM. A candidatura será realizada em 2024, mas os agentes envolvidos no tema já deram o pontapé inicial na “corrida” pelo título, com o levantamento de informações, que deverão ser apresentadas à Unesco.

Além do presidente da Abrasel no AM e do presidente da Manauscult, participaram da reunião o presidente da ABAV-AM, Jaime Júnior; o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria, Bares e Restaurantes, Gerson Almeida; a professora e pesquisadora em gastronomia, Cláudia Gonçalves; e os chefs de cozinha e empresários Eraldo Oliveira, Maria do Céu e Elisangela Vale.

Com informações da assessoria