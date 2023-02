Manaus Previdência inicia atendimento presencial do Censo Previdenciário

A Manaus Previdência iniciou a nova fase do Censo Previdenciário, também presencial, que ocorre no prédio anexo à sede, na avenida Constantino Nery, 2.480, Chapada, zona Centro-Sul, nesta segunda, 6/2. A ação acontecerá de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, e vai até 5 de abril. A opção on-line permanece disponível no site da instituição, o https://manausprevidencia.manaus.am.gov.br.

O Censo Previdenciário tem o intuito de atualizar a base de dados de todos os segurados e beneficiários da autarquia. A diretora de Previdência (Diprev) da autarquia, Ana Silvia Domingues, explica que o censo é uma exigência legal e pré-requisito para manutenção da certificação do Pró-Gestão, que é um selo de qualidade em gestão de previdência entregue aos institutos de previdência pelo Governo Federal.

Neste primeiro dia, em torno de 100 pessoas que fizeram o agendamento prévio, compareceram com hora marcada ao atendimento. No espaço destinado ao público, foram montados dez guichês, com capacidade para receber 200 beneficiários e servidores diariamente.

O agendamento deve ser feito na página da web: https://agendacenso.com.br/manausprev. O número de whatsapp (92) 99280-9796 continua destinado a dúvidas sobre o censo.

Ademar Rodrigues de Paula, 67 anos, é um dos aposentados que chegou cedo à autarquia. Ele conta que teve muita dificuldade em realizar o recenseamento pela internet e ficou feliz com a oferta do serviço presencial.

Conceição Veiga da Silva, 54 anos, é pensionista. Ela relata que o seu atendimento foi muito rápido e tranquilo. “Com 15 minutos fui recadastrada e já estou indo embora”, comentou.

Para a diretora de Previdência, Ana Silvia Domingues, a realização desse serviço é positiva. “Essa etapa presencial vai abranger, principalmente, as pessoas que têm dificuldades em utilizar a internet”, analisa.

Ela orienta aos beneficiários e servidores que realizem o agendamento prévio do censo presencial para evitar aglomerações. No caso de dificuldades no agendamento ou pendências na conclusão do censo on-line, o servidor ou beneficiário poderá comparecer aos guichês do prédio anexo, preferencialmente no período da tarde, para obter maiores orientações e suporte.

A cada quatro anos, a autarquia realiza o recenseamento de todos os servidores públicos efetivos do município, inclusive aposentados e pensionistas. O último aconteceu em 2016, ocorrendo uma pausa nos anos seguintes, em razão da pandemia e retornando este ano.