Manaus, lugar de cultura empreendedora, de empregabilidade e oportunidades

Por: Secretaria Municipal de Comunicação

A capital amazonense é conhecida nacionalmente pela beleza e imensidão da floresta amazônica, por sua zona franca, pelo calor humano… mas você sabia que nossa cidade também é um lugar de cultura empreendedora, de desenvolvimento e de oportunidades?

Isso mesmo, Manaus cresceu e com os investimentos realizados pela prefeitura, milhares de empreendedores e trabalhadores foram beneficiados.

Os números do município comprovam: os investimentos e avanços dos dois últimos anos transformaram a vida de milhares de pessoas na cidade, que precisavam apenas de uma oportunidade.

Serviço essencial para apoiar trabalhadores que desejam entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o Sistema Nacional de Emprego, o Sine Manaus, é exemplo para o país, liderando pelo segundo ano consecutivo o ranking de empregabilidade, com mais de 4 mil trabalhadores inseridos no mercado de trabalho.

Além disso, empreendedores selecionados das modalidades de táxi, mototaxi, motoboys, condutores de vans escolares e táxi-frete receberam no total em 2022 mais de 5 mil pneus novos, como incentivo aos seus negócios.

E como o ano de 2022 ainda recebeu reflexos da pandemia, com empreendedores prejudicados em seus negócios, a prefeitura promoveu a segunda edição do programa ‘Auxílio Empreendedor’, beneficiando 3 mil empreendedores com R$ 500, pagos em parcela única, destinando no total R$ 1,5 milhão em auxílio para os locados nas galerias populares e outros espaços administrados pelo município.

O incentivo a empreendedores contemplou ainda artesãos e outros trabalhadores atuantes na Economia Solidária. As ações de incentivo aos seus negócios renderam a estes trabalhadores no total mais de R$ 1 milhão faturados.

E além disso, tem o Casarão da Inovação Cassina, no Centro Histórico. Espaço colaborativo premiado, recebeu em 2022 mais de 2 mil agendamentos e a presença de mais de 6 mil pessoas. Seja na sua estrutura ou nos eventos que sedia, o Cassina respira inovação! Palco de debates e ações que fomentam projetos inovadores e tecnológicos, Manaus ganha evidência no ecossistema da inovação.

Qualificação e aquecimento da economia

Com olhar amplo e a preocupação em qualificar empreendedores para que tenham meios de se manter no mercado, a prefeitura qualificou mais de 8 mil profissionais e microempreendedores, proporcionando crescimento em atuação, incremento de renda, geração de novos empregos e, consequentemente, aquecimento da economia.

Outros três projetos engrandecerão ainda mais o apoio da prefeitura a este público. Confira:

Central do Empreendedor – Em implantação no Shopping Phelippe Daou, será um espaço para qualificação e capacitação do empreendedor, oferecendo serviços jurídicos, contábeis, de marketing e finanças. O espaço também irá sediar o primeiro coworking público da zona Leste, nos mesmos moldes do Casarão Cassina.

Com foco em fazer a diferença na atuação empreendedora turística da cidade, o novo “Local Casa de Praia” está com 70% das obras concluídas. Quando estiver pronto, oferecerá vista privilegiada para o rio Negro e para a praia da Ponta Negra, com restaurante, central de artesanato, áreas para exposições artísticas, playground, áreas de convivência, passarela, mirante e quiosques, um ponto de parada obrigatória para quem visita a cidade e deseja conhecer mais da cultura da região.

Em outra ponta, o Microdistrito da Inovação, o Dimicro, na zona Leste, vai auxiliar empresas quarteirizadas que buscam apoio para desenvolver suas atividades produtivas ou aprimorar seus produtos e/ou processos. Serão 29 galpões disponíveis, impactando na criação direta de 400 empregos. A obra está em fase de acabamento.

Tecnologia

Não podemos deixar de citar os investimentos em “Tecnologia 5G”, que garantiram a Manaus o prêmio de “Cidade Amiga do 5G”. A capital amazonense é hoje reconhecidamente a cidade da região Norte que mais avançou para a implantação da tecnologia, graças à elaboração de uma legislação inovadora e democrática, que facilita a instalação de equipamentos e amplia a disseminação da tecnologia. A ideia é que o 5G fomente ainda mais o cenário de negócios e mude para melhor a vida da população.

É conquista, avanço e mais oportunidade. É nossa cidade crescendo.

