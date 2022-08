Manaus ganha voo direto para a Flórida, nos EUA

A Azul anunciou que a partir do dia 15 de dezembro, a cidade de Manaus passa a ter ligação direta com o aeroporto de Fort Lauderdale, no estado da Flórida, nos EUA. O anúncio foi feito pelo diretor de Relações Institucionais da companhia, Fabio Campos, em coletiva de imprensa.

As viagens ocorrerão três vezes na semana, em aeronaves Airbus A320neo, com capacidade para 174 Clientes.

“A programação de voos partindo de Manaus vai ao encontro da premissa da Azul, que é descentralizar as nossas operações e fomentar o turismo nas mais diferentes regiões do país e do mundo. Estamos bastante felizes com o início dessas novas conexões partindo de uma cidade tão importante do país e agradecidos pela parceria do governo para chegarmos a esse dia”, disse Fabio Campos.

*Com assessoria