Manaus finaliza participação na feira ‘Pesca & Companhia Trade Show’ em São Paulo

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), divulgou, durante três dias, a capital amazonense como destino da pesca esportiva, na 15ª edição da “Pesca & Companhia Trade Show 2023”, a maior feira de pesca, náutica, tiro esportivo e outdoor da América Latina. O evento aconteceu nos dias 23, 24 e 25/3, no Pró-Magno Centro de Eventos, em São Paulo (SP), que reúne anualmente os melhores destinos e empreendimentos brasileiros do setor.

Conforme a vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga, os programas desenvolvidos pela gestão municipal para o impulsionamento do turismo estiveram na vitrine de produtos de divulgação durante a feira de pesca, como o projeto de turismo esportivo, “Manaus Adventure 2023”.

“Por determinação do prefeito David Almeida, a Manauscult está investindo no setor de pesca em Manaus, nosso objetivo é fazer com que Manaus seja o principal destino de pesca esportiva do Brasil e, pela primeira vez, a prefeitura participa dessa feira voltada para o setor de pesca, a maior da América Latina”, informou a vice-presidente.

O evento, direcionado ao mercado de pesca, náutica, camping, mergulho e turismo da pesca, está no calendário oficial das principais feiras do mundo e contou com cem expositores, mais de mil marcas em exposição e a visitação de 5 mil lojistas. O estande de Manaus recebeu centenas de visitantes, e também ofereceu a oportunidade para que empresários da cidade pudessem divulgar e comercializar seus produtos, além de estabelecer rede de contatos. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado visitou ontem (25) o estande montado pela prefeitura.

“Manaus é uma referência para a pesca esportiva do Brasil e do mundo, aquela oferta de tucunaré-açu, aquilo ali é uma coisa muito desejada. E o desenvolvimento do turismo da pesca, na verdade, gera uma cadeia imensa, gera renda e emprego, e Manaus, a região amazônica como um todo, é um dos principais destinos de pescadores de todo do Brasil, de setembro a fevereiro, todo mundo quer ir para Manaus”, ressaltou o Marcelo Claro, CEO da Petrel Eventos, organizadora da “Pesca & Companhia Trade Show 2023”.

Visitação

A empresária do ramo de pesca, Marcela Kostetzer, de São Francisco do Sul, Santa Catarina (SC), visitou o estande da prefeitura e falou sobre a importância das mulheres estarem ganhando cada vez mais espaço na pesca esportiva.

“Achei muito bacana, o intuito das mulheres na pesca, a Fabiana de Mendonça, que também está expondo no estande de Manaus, faz pesca esportiva, ela me parou aqui, no estande de Manaus, e conversamos referente à pesca feminina. Como empresária e dona de uma loja de pesca, eu acho muito bacana a mulherada hoje em dia está bem à frente de tudo, não é mais só para área masculina. E eu já tenho interesse há muito tempo de conhecer a cidade de Manaus”, finalizou.

No estande de promoção turística da cidade, destacam-se quadros de grandes eventos promovidos pela Prefeitura de Manaus: o “Manaus Adventure 2023”, o maior festival de artes integradas do Norte o “#SouManaus Passo a Paço”, o Boi Manaus e o Réveillon. Durante a exposição são entregues mapas bilíngues, brindes comestíveis como banana frita e doces típicos da região, como balas de castanha e cupuaçu, brincos e colares artesanais aos visitantes.

O organizador de evento esportivo na modalidade pesca esportiva, Rogério Bessa comenta sobre o projeto “Manaus Adventure”, que reuniu dois grandes eventos de pesca, o “Amigos do Tarumã” e a “Copa Brasil”.

“Primeiro, é muito importante agradecer o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio do prefeito David Almeida, principalmente, pelo esforço dado pela equipe da Manauscult, onde nós lançamos em conjunto o programa ‘Manaus Adventure’, que consiste na união de esportes radicais, que contemplem e interagem com a natureza. Dentro desse cenário surgiu a inclusão dos dois torneios que a gente realiza que é o ‘Amigos do Tarumã’, que é um evento mais popular, onde os pescadores amadores podem participar. Já na ‘Copa Brasil’, que vai acontecer no dia 6 de outubro, ela é justamente um modelo mais profissional de pesca esportiva de competição, tendo em vista que a gente reuni equipes campeã dos maiores torneios de pesca esportiva do Brasil”, explicou Bessa.

Apoio

O estande de Manaus no local foi viabilizado por meio de emenda parlamentar da Câmara Municipal de Manaus (CMM), por intermédio dos vereadores João Carlos (Republicanos) e William Alemão (Cidadania).

Com informações da Manauscult