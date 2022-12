Manaus FC lidera clubes amazonenses no ranking da CBF

O Manaus subiu mais cinco posições no ranking de clubes da CBF após mais uma temporada na Série C. No novo ranking, o Amazonas, que conseguiu o acesso para a terceirona, ganhou 101 posições.

O esmeraldino saltou de 55º para 50º depois da campanha na Série C. O clube é o terceiro melhor do norte no ranking, atrás apenas de Remo, 38º, e Paysandu 43º. Na terceira divisão, o Manaus terminou em 13º e não avançou de fase.

Quem decolou no ranking foi o Amazonas. A equipe saltou da posição 239 para 138, após o acesso para a terceira divisão.

Além de Manaus e Amazonas, outros clubes amazonenses aparecem na lista. O Fast é o segundo melhor colocado do Estado, na posição 108. O São Raimundo é o 134º e o Nacional é o 217º.

Federação amazonense se mantém em 18º

A Federação Amazonense de Futebol conseguiu se manter na 18º posição do ranking de federações da CBF. A entidade tem 3.460 pontos e é a segunda melhor do Norte do país, atrás apenas do Pará, a 13ª.

*Com g1