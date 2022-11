Manaus segue com destaque em saneamento básico no Norte e Nordeste nos últimos anos

O prefeito David Almeida recebeu hoje (18), uma placa de homenagem da empresa Águas de Manaus, em reconhecimento à cidade que se destacou como a capital que mais investiu em saneamento básico das regiões Norte e Nordeste nos últimos anos. Ao todo, mais de R$ 600 milhões foram injetados em serviços de água e esgotamento sanitário.

A solenidade de entrega foi realizada no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul. Na ocasião, o chefe do Executivo municipal enfatizou a ação conjunta entre Prefeitura de Manaus e concessionária, que já proporciona uma série de melhorias para a população.

“A empresa Águas de Manaus é detentora dessa concessão e nós, no início da gestão, chamamos a empresa e pedimos que antecipassem metas que estavam para 2030, e assim saímos de 16% de cobertura de esgoto, para 26%. Então, nós temos o maior crescimento dos últimos anos com relação ao esgoto no Brasil, e isso também somado que Manaus é a cidade no Brasil que tem o maior número de famílias contempladas com a tarifa social e ainda vamos avançar mais”, afirmou Almeida.

O serviço de abastecimento de água na cidade foi universalizado, principalmente após a chegada da água tratada em locais que não contavam com essa estrutura, como becos, regiões de palafitas e rip-rap, onde mais de 150 mil metros de tubulações de água foram implantados, beneficiando mais de 130 mil moradores.

Áreas recentemente regularizadas, como as comunidades Coliseu, João Paulo 4 (zona Leste) e Parque das Tribos (zona Oeste) também receberam sistemas completos de abastecimento de água nos últimos dois anos. Assim, Manaus é a capital brasileira que mais avançou na oferta de água tratada no Brasil no período.

Em relação ao serviço de esgotamento sanitário, houve um salto de 40% na infraestrutura disponível na cidade, o que torna Manaus a cidade brasileira que mais aumentou o número de ligações de esgoto. Mais de 500 mil pessoas já contam com o serviço na cidade.

“Hoje, estamos coroando um trabalho realizado nesses dois últimos anos, um avanço significativo, indo para universalização de água, levando toda essa infraestrutura para lugares que nunca tiveram acesso dentro da cidade, enfim, todas essas ações estão sendo coroadas com essa homenagem, mostrando que esse trabalho está beneficiando muitas comunidades e melhorando os indicadores”, pontuou o diretor-presidente da Águas de Manaus, Diego Dal Magro.

Manaus também se tornou, neste ano, a capital brasileira com o maior volume proporcional de população inserida na Tarifa Social. Com o projeto “Tarifa Manauara”, mais de 100 mil famílias (500 mil pessoas) estão protegidas pelo benefício, que garante 50% de desconto nas faturas de água e esgoto.

Destaque

O prefeito recebeu, ainda, a premiação da etapa estadual da edição 2022 do prêmio Band Cidades Excelentes, realizado pelo grupo Bandeirantes de Comunicação, em parceria com o Instituto Aquila e apoio da empresa Águas de Manaus, que consagrou Manaus como a grande vencedora deste ano.

A capital amazonense garantiu o primeiro lugar nas categorias: Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública; e Sustentabilidade, além da premiação especial.

“É uma satisfação muito grande concorrer em sete categorias e vencer em seis, isso mostra que estamos no caminho certo, a prefeitura tem trabalhado para melhorar os seus serviços e, em todas as áreas, nós estamos buscando a excelência, e esse prêmio da Band contempla o trabalho que nós estamos fazendo”, agradeceu o prefeito.

Com informações da Semcom e da Águas de Manaus