Manaus é a quarta melhor cidade para se investir no setor imobiliário no ranking nacional

Manaus hoje é a quarta no ranking das cem melhores cidades para se fazer negócios imobiliários no Brasil, ficando atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Os dados são da Urban Systems, publicados pela revista Exame, comparando os anos de 2021 e 2022.

Os números mostram que os investimentos assertivos da Prefeitura de Manaus em licenciamento urbano, gestão mais eficiente e ações de desburocratização são responsáveis por esse resultado. Em 2021, Manaus estava em 5º lugar, subindo uma posição em 2022.

Em 2022, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) licenciou 1.190.677,97 metros quadrados de área com novos alvarás de construção, expedindo 882 certidões para o mercado da construção civil.

Para a lista do ranking foram analisados municípios com mais de 100 mil habitantes, sendo esta a nona edição da pesquisa que avalia mais de 60 quesitos e indicadores nas áreas econômicas. O estudo inclui análises de infraestrutura, logística, telecomunicações, mobilidade urbana, transporte e saneamento.

“Recebemos os dados do ranking divulgado pela revista Exame de forma muito gratificante. E este retrato é resultado do trabalho desenvolvido internamente dentro da preocupação com aprovação de projetos e do licenciamento de obras imobiliárias dos últimos 2 anos na gestão do prefeito David Almeida. Os números e parâmetros do Implurb reafirmam essa colocação no ranking, a posição ocupada no cenário nacional, ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília”, explicou o vice-presidente do instituto, arquiteto e urbanista Claudemir Andrade.

Para ele, a quarta posição é um destaque muito importante, porque coloca Manaus também à frente de grandes capitais como Salvador, Belém, Fortaleza, Curitiba e Porto Alegre. “E quem está no topo, São Paulo, tem uma dimensão territorial e populacional muito maiores do que Manaus, além de um enorme déficit habitacional, mesmo proporcionalmente”.

Os dados refletem o empenho da Prefeitura de Manaus para dar celeridade à aprovação de projetos e ao licenciamento urbano, permitindo novos empreendimentos imobiliários na cidade, como fruto da dedicação do corpo técnico da autarquia e da gestão municipal, com orientação do prefeito David Almeida. “E que possamos ser cada vez mais indutores na promoção de novos lançamentos imobiliários em Manaus”, comentou Andrade.

Com informações do Implurb