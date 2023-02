Manauara peso-mosca finaliza gigante de 120kg na Espanha ao estilo Davi versus Golias

Raymison Formiga aplica chave de braço em peso-pesado para vencer no Dogfight Wild Tournament

O melhor estilo Davi contra Golias aconteceu ontem em Barcelona, relembrando os versículos do livro sagrado dos cristãos. O peso-mosca, Raymison Formiga que pesa 57kg e mede 1,65m, enfrentou o peso-pesado, Roger Dalet, de 1,90m e 120kg, em um confronto de exibição de MMA pelo Dogfight Wild Tournament, em Barcelona. Raymison finalizou o adversário e saiu com a vitória do cage.

Raymison Formiga vence Roger Dalet no primeiro round

Desde o início, Raymison buscou causar dano no adversário e se fazer valer da sua agilidade contra a lentidão de um peso-pesado. O brasileiro começou o round na trocação e depois partiu para a cintura do espanhol para tentar derrubar e iniciar um trabalho na luta agarrada. No chão, o adversário foi passar a montada e deixou o braço exposto para Raymison pegar e finalizar logo no primeiro round.

O brasileiro tem um cartel de 12 vitórias e quatro derrotas. Lutou em eventos no Amazonas, Cage Warriors, Fight Night Global, Victoria Fight League e Celtic Gladiator.

Com informações do Combate