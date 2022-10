Manauara é a única do Norte entre as 100 referências no mercado publicitário brasileiro

A gerente de Marketing do grupo Nova Era, Viviane Cavalcante, foi indicada para a lista dos 100 líderes considerados referência no mercado publicitário do país. Ela é a única profissional da região Norte. A relação é organizada pelo grupo Amigos do Mercado, uma comunidade criada há seis anos por pessoas do segmento, para a troca de experiências e que hoje conta com mais de 50 mil publicitários.

A indicação à lista é feita pela comunidade publicitária. Eles apontam líderes em quatro categorias: agências de publicidade, mercado anunciante, veículos de comunicação e empresas ou entidades relacionadas ao mercado.

Além da validação como referência no setor, os 100 líderes da lista irão indicar os finalistas do Prêmio Amigos do Mercado. A premiação será para 160 profissionais de destaque em 16 categorias. O grupo também participará de encontros exclusivos e ações relacionadas ao segmento.

Viviane Cavalcante, que comanda o Marketing do grupo Nova Era nas três cidades em que a marca está presente – Manaus, Boa Vista e Porto Velho – ressalta que é uma honra fazer parte da lista, em meio a tantos nomes gigantes que são referência e inspiração, ainda mais por se tratar de uma indicação feita por profissionais da área. “Fico muito grata por ter meu trabalho reconhecido, uma história que vem sendo construída ao lado de pessoas incríveis que passaram pela minha trajetória, e à parceria da minha equipe, que juntos, diariamente nos reinventamos para buscar soluções que agreguem e impactem no dia a dia dos consumidores”, destacou.

Com informações da assessoria