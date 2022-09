Malvino Salvador abre o jogo sobre implante capilar em entrevista: ‘Não tenho frescura’

Sócio da empresa Mais Cabello em Manaus, Malvino Salvador esteve no programa “OtaLab” desta semana de visual novo. Recentemente, o ator submeteu-se recentemente a um implante capilar que foi muito elogiado. Para Otaviano Costa, ele quebrou um paradigma.

“Muitos homens têm esse tabu quando o assunto é se cuidar”, disse Ota. E Malvino conta que está feliz com o resultado. “Eu estava com uma ‘entrada’ bem acentuada, nos últimos cinco, sete anos isso passou a me incomodar”, contou. “Mas mantive as minhas características, não tirei completamente as entradas, para não perder a naturalidade”, explicou.

O ator postou em suas redes todo o processo de implante, desde a tomada da decisão até o resultado final. E ficou feliz de inspirar outros homens a se cuidarem também.

“Não tem esse negócio de frescura, não. Temos que nos cuidar mesmo. Quando postei todo o processo, muitos amigos me ligaram para saber como era e fizeram também. Muitos diziam que tinham vergonha, mas depois que me viram se empoderaram”, afirma Malvino.

‘Muitos Tiktokers vão desaparecer’

Longe da Globo desde janeiro de 2020, Malvino tem diversificado suas atividades desde então. É o protagonista da série “O Negociador”, com estreia prevista para 2023. E o ator contou para Otaviano Costa que passou também a se dedicar ao empreendedorismo.

A academia de artes marciais que abriu com a mulher, a lutadora Kyra Gracie, mãe de três de seus quatro filhos, é uma delas. No programa, Malvino disse acreditar que seu lado empresário ainda “vai dar mais dinheiro” que o artístico.

Mas isso não significa que ele esteja disposto a se jogar em todas as aventuras. Uma delas é se tornar um influenciador digital. Apesar de ter suas redes sociais (no Instagram ele acumula 2,6 milhões de seguidores), o ator não tem muita intimidade com este universo, nem pretende ter. “Não tenho vontade nem vocação”, avisou.

Para Malvino, o sucesso de Youtuber e Tiktokers fazem hoje é passageiro. “É a busca pela audiência. As empresas estão tentando mapear como atingir cada nicho. Mas vai permanecer quem tem autoridade no que se propõe a fazer. Os outros, não. Muitos Tiktokers vão desaparecer daqui a um tempo”.

Saída da Globo: ‘Encarei como um presente’

O ator conversou abertamente com Ota sobre sua saída da Globo, em 2020. Após 16 anos na emissora, a notícia de que não teria o contrato renovado chegou até ele no dia de seu aniversário de 44 anos.

“Não foi minha decisão sair”, disse. Apesar do susto, logo Malvino percebeu que a notícia não era exatamente ruim para ele. “Encarei como um presente, um presente para uma nova vida. Foi um ciclo muito importante na minha carreira. Mas o maior segredo da vida é saber se adaptar e não ter medo dos novos desafios”.

“Eu tenho uma condição de vida legal, está tudo certo. Tenho outros caminhos para seguir. E pensei: é um novo ciclo, um novo momento que começa”, avaliou.

Cobertura das eleições: ‘Só ouvem um lado’

Malvino também mostrou, no programa, não ter medo de dizer o que pensa, mesmo que soe impopular. Esta semana, em entrevista a um podcaster, saiu em defesa do presidente Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição e acumula os maiores índices de rejeição nas pesquisas de intenção de voto.

“A gente está muito próximo das eleições. Você acha importante os artistas se posicionarem politicamente?”, perguntou o colunista do UOL Lucas Pasin. Mesmo sem declarar abertamente apoio a nenhum candidato no “OtaLab”, na opinião de Malvino, a imprensa está deixando a desejar na cobertura das eleições.

“A imprensa está de um lado só, na minha visão. Se todo mundo pensar do mesmo jeito não há evolução. A discordância é boa”, pondera o ator.

“Eu acho importante que exista debate, que as pessoas consigam escutar as outras sem se odiar”, complementou. “Todo mundo tem direito a ter suas ideias e seus valores. E o respeito tem que permear tudo isso.”

OtaLab

O “OtaLab”, o programa de internet que parece TV, vai ao ar toda terça-feira, às 11h, e pode ser acompanhado pelos canais do Splash no YouTube, Twitter e Facebook.

Com informações do Splash