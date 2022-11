Mais uma zebra: Japão surpreende e vence a Alemanha de virada

O Japão fez história na manhã de hoje, no estádio Internacional Khalifa, ao vencer a Alemanha de virada por 2 a 1, em sua estreia na Copa do Mundo, pelo grupo E. É a primeira vitória da história dos japoneses nos Mundiais revertendo um placar adverso. Os alemães começaram vencendo a partida com gol de Gundogan, mas os milagres do goleiro Shuichi Gonda, e os gols de Doan e Asano, deram o triunfo à seleção asiática.

Uma das favoritas ao título, a Alemanha fez um bom primeiro tempo, mas perdeu intensidade na segunda etapa e foi engolida pela vontade da seleção do Japão.

Os destaques da partida foram o goleiro Gonda, que fez várias defesas que mantiveram os japoneses vivos no jogo, e o técnico Hajime Moriyasu, que mexeu e melhorou o time durante a segunda etapa.

Costa Rica e Espanha, as outras duas seleções do Grupo E da Copa do Mundo, entram em campo às 13h (de Brasília) de hoje (23), no estádio Al Thumama. Na segunda rodada da chave, marcada para domingo (27), o Japão encara a Costa Rica, às 7h (de Brasília), enquanto a Alemanha faz o clássico europeu contra a Espanha, às 16h.

Japão abre o placar aos 8 minutos, mas gol é irregular

A equipe japonesa começou a partida com uma marcação muito forte, e ela surtiu efeito logo aos 8 minutos do primeiro tempo. Kamada roubou a bola de Gundogan e acionou Ito pelo lado direito. O atacante conseguiu fazer um ótimo cruzamento para Maeda, que completou para o fundo do gol. No entanto, o camisa 25 estava adiantado em relação a Rudiger, e o bandeirinha assinalou impedimento.

Alemanha insiste pelo lado esquerdo e é recompensada

As boas jogadas de ataque da seleção alemã na primeira etapa vieram pelo lado esquerdo com a dupla Raum e Musiala — e foi dessa forma que a equipe comandada por Hans-Dieter Flick chegou ao primeiro gol.

Aos 30 minutos, Kimmich fez belo lançamento para Raum dentro da área. O lateral ficou de frente com o goleiro Gonda, e ao tentar dribla-lo sofreu a penalidade. Gundogan bateu bem e abriu o placar.

Herói ou vilão?

O goleiro Shuichi Gonda foi para o intervalo como o vilão japonês por ter cometido o pênalti que culminou no gol alemão. Mas na segunda etapa fez grandes defesas, que mantiveram a equipe na partida. Durante o jogo foram oito intervenções, quatro delas de finalizações dentro da área, que impediram os alemães de ampliarem o placar.

Técnico japonês muda o time e Japão vira o jogo

Hajime Moriyasu, técnico da equipe japonesa, percebeu que na primeira etapa as melhores chances do Japão saíram pelo lado de Raum. Na volta do intervalo ele tirou o atacante Kubo e promoveu a entrada de Tomyasu, defensor que atua no Arsenal. A alteração tirou os espaços da Alemanha no ataque.

Após perceber que sua equipe melhorou no jogo, Moriyasu tirou um lateral e um meio-campista para colocar atacantes: Mitoma, Minamino e Doan. Os três escolhidos participaram do gol de empate. Aos 30, Minamino recebeu passe Mitoma pelo lado esquerdo e bateu cruzado para dentro da área. Neuer espalmou e no rebote Doan completou para o fundo do gol.

Minutos depois, Asano virou o jogo. Ele recebeu lançamento longo, ganhou de Schlotterbeck na velocidade e finalizou forte no canto de Neuer.

*Com informações de Uol