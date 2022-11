Mais uma Unidade de Saúde da Família totalmente reformada amplia atendimento

O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou ontem (25), a Unidade de Saúde da Família (USF) L-45, no bairro São José Operário, na zona Leste da capital. Totalmente revitalizada, a unidade de porte 1, com 132 metros quadrados, recebeu nova cobertura, pintura, mobiliário e equipamentos, além de serviços de jardinagem, manutenção e adequação das estruturas internas e externas.

Durante a entrega, o prefeito destacou que sobe para 33 o número de unidades de pequeno porte revitalizadas pela atual gestão, por meio de Parceria Público-Privada (PPP), e que o objetivo é ter uma estrutura de excelência na questão de saúde básica.

“Estamos entregando mais uma unidade de saúde reformada. Essa é a 33ª que nós entregamos, mas a reforma que nós fazemos não é como faziam anteriormente, que era só pintura. Aqui não, estamos trocando telhado, forro, a iluminação, todos os equipamentos da unidade, modernizando as estruturas, dando condições de trabalho aos nossos servidores e isso faz com que a saúde de Manaus possa melhorar ainda mais”, afirmou Almeida.

Gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a L-45 é referência para 4 mil famílias da região, com a oferta de serviços médicos, odontológicos, farmacêuticos e de enfermagem. Dentre os serviços oferecidos pela L-45, estão consultas médicas e de enfermagem, dispensação de medicamentos da farmácia básica, coleta para exames laboratoriais e coleta de preventivo, entre outros. A unidade conta com duas equipes de profissionais de saúde, sendo uma de Estratégia Saúde da Família (ESF) e uma de Saúde Bucal, e oferta de serviços e ações de saúde de caráter preventivo.

“A gestão do prefeito David visa garantir mais conforto aos usuários e aos servidores. Nosso objetivo é ampliar os atendimentos para oferecer mais segurança e qualidade nos serviços de assistência e prevenção à população”, enfatizou a titular da Semsa, Shádia Fraxe.

Em sua carteira de serviços, estão incluídas consultas médicas e de enfermagem, coleta de material para exame laboratorial, coleta para exame preventivo do câncer de colo do útero (Papanicolau), realização de curativos, retirada de pontos, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, além de verificação de peso e altura, administração de medicamentos injetáveis e orais, aplicação de vacinas e dispensação de medicamentos básicos.

Além das unidades de porte 1, a Prefeitura de Manaus irá reformar, ampliar e construir unidades de porte médio e outros serviços assistenciais, incluindo a nova sede do Serviço Móvel de Urgência (Samu), um Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e unidades novas de porte 4, a de maior padrão da rede assistencial, entre outras obras consideradas essenciais para qualificar a infraestrutura de atenção básica de saúde na capital.

Nas cem obras previstas pelo Plano Municipal de Obras, que visa modernizar os estabelecimentos de saúde do município e ampliar a cobertura de atenção primária na cidade, com prioridade para as áreas de alta demanda e vazios assistenciais, estão incluídas 25 novas unidades, sendo 15 de grande porte, e mais 25 reformas e 53 revitalizações.

Com informações da Semcom