Mais um Cras é entregue pela Prefeitura para expandir atendimento social à população

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), entregou à população, totalmente revitalizado, nesta semana, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Crespo, localizado no bairro de mesmo nome, zona Sul da cidade.

A reforma geral buscou adequar os ambientes para melhor atender as orientações técnicas do Cras e proporcionar um atendimento qualificado às mais de 12 mil famílias referenciadas na unidade.

“Quando reformamos um equipamento como este e entregamos para a comunidade, não entregamos apenas uma estrutura física ou a oferta de assistência. Trazemos dignidade, cidadania, bem-estar e respeito a essas pessoas, tudo isso por meio do nosso trabalho”, destacou o secretário de Articulação Política, Walfran Torres, representando o prefeito David Almeida na cerimônia de reinauguração.

De acordo com o secretário da Semasc, Eduardo Lucas, ao proporcionar melhores condições de trabalho às equipes técnicas, o resultado é a melhoria no atendimento à população e um ambiente mais saudável para todos.

“No ano passado, entregamos três equipamentos completamente revitalizados à população e agora entregamos mais este. Até o final do primeiro semestre de 2023, esperamos entregar mais 14 unidades reformadas, para que os usuários do Sistema Único de Assistência Social, que são a razão de nossa existência, tenham o melhor atendimento possível”, enfatizou o secretário.

Foram reformados ambientes internos e externos, com a otimização dos espaços das salas existentes, revisão de telhados e de todas as esquadrias, troca de forros em PVC e a cobertura da passarela externa em telhas de policarbonato. Foi efetuado também a trocas de mobiliários, bem como as trocas de revestimento cerâmico de banheiros, louças sanitárias, metais e acessórios, instalação de equipamentos de combate a incêndio, instalação de concertina para melhoria da segurança, reforma dos gradis e portões externos de acesso ao imóvel, além da revisão geral das instalações elétricas, hidrossanitárias e de lógica, bem como a pintura geral do imóvel.

“O Cras é o espaço onde as pessoas começam a realizar os seus sonhos, seja o de cursar uma faculdade, o de conquistar a casa própria, o de mudar de vida. É um espaço onde a pessoa chega com uma folha em branco e começa a escrever uma nova história. E nós estaremos aqui, de portas abertas, para ajudar todos aqueles que precisam”, reiterou a coordenadora da unidade, Ingrid Mendonça.

Mãe de seis filhos e moradora do bairro Crespo, a diarista Gilmara Petrovite, 36 anos, elogiou o processo de revitalização da unidade, destacando a importância do equipamento. “É muito importante que tenhamos um Cras perto de casa, facilita, e muito, a vida dos moradores. Resolvemos tudo no Cras, pendências de recadastramento ou coisas do tipo, e a equipe está sempre de braços abertos, o que é maravilhoso. Com a reforma, espero que as coisas continuem desse jeito e que só mudem para melhor”, finalizou.

Centros de Referência de Assistência Social

Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) têm por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania.

Esta é a quarta unidade do equipamento a ser entregue de uma série de reformas oriundas de emenda parlamentar do deputado federal Marcelo Ramos, no valor aproximado de R$ 5 milhões, e que abrangeu 17 unidades de Cras da capital. Até o momento, já foram revitalizados e entregues três Cras, sendo um no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste; no bairro Betânia, na zona Sul; e outro, mais recentemente, no bairro Alfredo Nascimento, na zona Norte, além do Creas Prourbis, também no Jorge Teixeira.

Com informações da Semasc