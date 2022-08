Mais de oito mil PMs e Bombeiros do AM foram beneficiados com progressão na carreira

Ser promovido é um dos principais estímulos profissionais dentro do ambiente de trabalho. No caso da segurança pública, a assinatura de uma promoção tem um valor diferenciado, principalmente porque a missão de policiais e bombeiros militares é atuar diariamente protegendo a população e salvando vidas.

Em quatro anos, mais de oito mil servidores da segurança pública que fazem parte das duas corporações foram promovidos. Na Polícia Militar do Amazonas (PMAM), o número de promoções chega a 7.628, enquanto no Corpo de Bombeiros (CBMAM) as promoções alcançam 827 servidores.

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Vinícius Almeida, as promoções integram um conjunto de ações que beneficiam os policiais, entre elas a Lei de Cursos e a construção do novo Comando Geral da PM, medidas anunciadas pelo governador Wilson Lima.

“O governador Wilson Lima promoveu praticamente 95% da tropa da Polícia Militar na sua gestão. Lá no passado, éramos considerados funcionários de terceira classe, mas hoje não. Nós nos sentimos inseridos, valorizados, e a prova disso vem com promoções, com a aprovação de Lei de Curso, com a possibilidade de o policial tirar um Serviço Extra Gratificado com o melhor valor pago no Brasil”, destacou o coronel ao citar os avanços para a instituição nos últimos anos.

O capitão Marcos Rocha, de 45 anos, que atua no Comando de Policiamento de Área Norte (CPA Norte), faz parte da PM há 29 anos. Ele foi promovido por posto imediato, em abril, da patente de 1º tenente para capitão.

“Para mim é um motivo de orgulho, reconhecimento e valorização por parte do Governo do Estado aos profissionais de segurança pública que, diuturnamente, patrulharam as ruas da cidade para proporcionar a sociedade amazonense uma segurança pública de qualidade”, disse o capitão.

O sargento Thiago Messias, de 36 anos, atua no batalhão da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) há cerca de 13 anos. Promovido de cabo para sargento, em julho, Thiago afirma que o trabalho na polícia era um sonho de criança. Para ele, as promoções carregam novas responsabilidades.

“O nosso trabalho com essas promoções que vamos recebendo, galgando na nossa jornada, a responsabilidade aumenta. Vai aumentando a responsabilidade, mas nós estamos preparados, confesso que estamos sempre preparados para assumir essas grandes responsabilidades”, afirmou.

Bombeiros

No Corpo de Bombeiros, as promoções nos últimos anos representam a ruptura com um ciclo onde a progressão na carreira não era cumprida. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Orleilso Muniz, falou que a ascensão na carreira representa a valorização dos profissionais.

“Nesse período, tivemos bombeiros militares que receberam mais de três promoções, isso dentro da lei, obedecendo aos parâmetros da legislação. Isso reflete no serviço operacional, na ponta da linha, porque o bombeiro vai trabalhar motivado, ele tem a progressão funcional na carreira e isso graças à essa política de valorização de pessoal”, disse o coronel.

O terceiro sargento Ricardo Onofre foi promovido por bravura. Após um episódio ocorrido em 2020, quando o bombeiro atuou em um incêndio no bairro São Jorge, na zona oeste de Manaus, fora do horário de expediente, Onofre recebeu a promoção de cabo para sargento. O bombeiro afirma que o reconhecimento é a coroação de um sonho de infância.

“Sempre quis ser bombeiro desde pequeno. Atualmente, com essa promoção, eu senti essa responsabilidade, mas também a gratidão por ter recebido essa promoção porque é um reconhecimento tanto do comandante-geral quanto do governador, por ter agido acima dos limites normais da conduta do bombeiro militar. Me sinto abençoado e agradeço todos os dias”.