Mais de 17 mil moradores são beneficiados com água potável na torneira no Jorge Teixeira

Concessionária implantou 28 mil metros de novas tubulações de água na região, garantindo abastecimento regular pela primeira vez no local

Manaus cresce em ritmo acelerado. E para acompanhar a expansão vegetativa da cidade e garantir água tratada, a Águas de Manaus investe na ampliação da rede de distribuição de água. Mais de 28 quilômetros de novas tubulações estão sendo implantadas nas comunidades Coliseu I, II e III, e João Paulo IV, que ficam no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. Mais de 17 mil pessoas já estão sendo beneficiadas com a intervenção. As comunidades existem há aproximadamente dez anos e não contavam com estrutura regular de abastecimento.

As obras iniciaram em setembro do ano passado e foram finalizadas no mês passado. Na primeira etapa, a concessionária implantou cerca de 20 quilômetros de rede e levou água potável para aproximadamente 13 mil pessoas, no Coliseu I e II, além de parte do João Paulo IV. Já na segunda etapa, que foi entregue no fim de junho, mais de 4 mil pessoas começaram a receber o líquido, após a extensão de mais oito quilômetros de rede no restante da localidade.

De acordo com o diretor-executivo da empresa, Diego Dal Magro, a empresa buscou soluções para adaptar as redes de abastecimento, fazendo a água chegar até pontos de difícil acesso nas comunidades. “Estamos ampliando nossos serviços para garantir que todos manauaras tenham acesso regular à água tratada e com certificados de qualidade. Nos sentimos felizes em poder contribuir para a melhoria da qualidade de vida destas pessoas”, frisou.

No local, moradores que já recebem água tratada na torneira de casa, comemoram a chegada dessa nova fase na vida e lembram os dias difíceis, em que a água era escassa. “Durante oito anos, nós bebíamos água de cacimba, água de mangueiras expostas na rua, que muitas vezes entravam sujeiras que ocasionavam doenças que atingiam principalmente as crianças. Com a chegada da água da concessionária, nossa vida mudou muito para melhor. Hoje tomamos água da torneira com a certeza de que estamos tomando água potável, bebemos água sem medo”, lembrou o morador da comunidade João Paulo, Wilson Moraes de Souza, de 58 anos, que é um dos primeiros moradores do local.

Bom relacionamento

Após a entrega de cada etapa, equipes da Águas de Manaus fazem um trabalho de conscientização, para esclarecer a população sobre o bom uso da água, além de um levantamento das famílias para serem cadastradas na Tarifa Manauara, benefício que concede 50% de desconto no valor da fatura.

Durante estas ações, a concessionária consegue manter o bom relacionamento com a população e demonstra que além de levar água, também está preocupada com a preservação do meio ambiente e com a condição social de cada uma das pessoas que passam a receber seu produto.

“Levamos dignidade para esta população. Entendemos que muitos não têm condições financeiras favoráveis e por isto, também cadastramos, mesmo quem não participa de nenhum projeto social, na Tarifa Manauara. Nossa responsabilidade social é um dos pilares da administração do saneamento na cidade de Manaus”, reforçou o diretor-presidente da concessionária, Thiago Terada.

