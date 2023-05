Mais de 100 lojas do Amazonas Shopping participam hoje do Dia Livre de Impostos

O Amazonas Shopping terá mais de 100 lojas de todos os segmentos participando da edição 2023 do Dia Livre de Impostos (DLI). A ação, organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem), acontece hoje (25).

Durante todo o dia lojas de segmentos como vestuário, calçados, eletrônicos, cosméticos, entre outros, estarão comercializando produtos selecionados, sem os impostos sobre a mercadoria. O DLI é um movimento nacional, que tem por objetivo chamar a atenção da população para o tamanho da carga tributária que incide sobre os produtos e serviços.

As lojas participantes da ação do DLI estarão identificadas com cartazes nas vitrines. Segundo a gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, além de ser um dia de conscientização, a ação é uma oportunidade para as pessoas adquirirem produtos que desejam, sem os tributos inseridos.

Os lojistas do Amazonas Shopping, disse ela, estão mobilizados para participar da ação. “Esse é um evento que a cada ano cresce mais, demonstrando a importância de orientar a população sobre os encargos pagos”, destacou.

Com informações da assessoria