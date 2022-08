‘Mais Crédito Agro’ apoia trabalhadores e impulsiona desempenho do setor rural no AM

Iniciativa do Governo do Estado contempla atividades de agricultura, pecuária, pesca, piscicultura, avicultura e extrativismo

Criado para estimular o investimento e ajudar no custeio de atividades agropecuárias amazonenses, o programa ‘Mais Crédito Agro’ liberou, entre os meses de janeiro e agosto deste ano, R$ 16,9 milhões em financiamentos para trabalhadores do setor rural. Os dados são da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

Com 920 operações de crédito efetivadas, o programa do Governo do Amazonas contempla associações e cooperativas, agroindústrias e empresas rurais, além das atividades de agricultura, pecuária, pesca, piscicultura, avicultura e extrativismo. Os valores de empréstimo variam de acordo com a atividade exercida, podendo chegar até R$ 1 milhão.

“O credito vai garantir ao produtor rural a possibilidade de fazer inovação, de investir em tecnologia. Esse recurso ajuda no escoamento da produção, na movimentação da economia do estado, tudo isso é importante”, explicou o secretário de produção rural, Petrúcio Magalhães.

A produtora rural Gilda da Silva, 38, cultiva hortaliças no município de Iranduba (a 27 km de Manaus) e, pela primeira vez, foi contemplada pela linha de crédito especial. Gilda recebeu R$ 12,9 mil e pretende utilizar o valor para fortalecer a produção, que é sua principal fonte de renda.

“Lá em Iranduba nós temos uma sede do Idam, onde sempre nos informam sobre a linha de crédito que o Governo tem para nos oferecer. Como nós estamos passando por necessidade, foi uma ótima opção. A minha intenção é investir na minha horta, eu preciso comprar adubo. Aqui nós vivemos da produção, é tudo o que eu tenho, então esse crédito foi perfeito, não tinha hora melhor”, comemorou.

No caso de Willinei Moreira, 51, cliente especial da Afeam, o financiamento chegou no formato de veículo. O produtor rural de citros reside no ramal 13 da rodovia Manoel Urbano (AM-070) e utilizará o carro modelo pick-up no escoamento de sua produção.

“Primeiro a gente começa a trabalhar com honestidade para ter o crédito, foi assim que eu me tornei cliente especial na Afeam. Como eu sou produtor, eu preciso levar minha produção para trabalhar, levo para Iranduba, para Manaus. Esse carro pega uma carga de 650 kg então, além de ser utilizado até por cinco pessoas, no caso a minha família, vai levar a minha produção. Com certeza vai ajudar muito e, o melhor, com segurança. A Afeam está de parabéns”, explicou.

Neste ano, as principais atividades financiadas por meio do programa de crédito foram a pesca, com R$ 6 milhões em crédito; cultivo da mandioca, com R$ 4,5 milhões; cultivo de açaí, R$ 1,3 milhão; horticultura, R$ 750 mil; e cultivo de cupuaçu, com R$ 550 mil em investimentos.

O programa, idealizado pelo governador Wilson Lima, é fruto da união entre a Secretaria de Produção Rural (Sepror), por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário (Idam), com a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam).

Acesso

Os produtores rurais que desejarem acessar o crédito da agência devem procurar a unidade local do Idam em seu município, portando a documentação completa que está disponível no site da Afeam: www.afeam.am.gov.br