Mais 500 toneladas de lixo são retiradas pela Prefeitura de rios e igarapés de Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realizou hoje (29), o transbordo de aproximadamente 500 toneladas de resíduos retirados dos rios e igarapés da cidade nos últimos 30 dias. O material recolhido das orlas pelas equipes foi transportado do porto Trairi, no bairro Santo Antônio, até o Aterro Sanitário Municipal, localizado no KM 19, da AM–010 (Manaus – Itacoatiara). O secretário da pasta, Sabá Reis, acompanhou todo o trabalho da equipe e disse que, diariamente, a prefeitura realiza o serviço de retirada de resíduos sólidos em toda orla da cidade.

“Este é o primeiro transbordo do ano, e é todo o lixo que é jogado nos igarapés e chega ao rio Negro. A determinação do prefeito David Almeida é que cuidemos dos nossos rios e é de suma importância que a população colabore e nos ajude a manter a cidade, as orlas, os rios e igarapés limpos”, destacou Reis.

Após a retirada dos resíduos sólidos dos rios, o material é acomodado em balsas e encaminhado ao aterro sanitário para o descarrego. No local, os resíduos sólidos são compactados e aterrados. A modalidade de limpeza dos igarapés e orla da cidade retira uma quantidade grande de lixo todos os dias e grande parte destes materiais retirados das águas é de garrafas PETs, descartáveis e resíduos domésticos, que poderiam ser reciclados.

As orlas da cidade recebem diariamente os serviços de limpeza, por meio das equipes da Semulsp. Um trabalho que percorre os 60 quilômetros de orla, onde são executadas a retirada de lixo, a varrição e a remoção de grandes objetos, como toras de madeiras e carcaças de embarcações.

Com informações da Semulsp