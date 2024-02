Apresentadora venceu a pobreza e o trauma de violência sexual para se tornar uma artista bilionária do entretenimento

A rainha da TV norte-americana estará entre nós. A apresentadora Oprah Winfrey, 70 anos, será a atração principal da primeira edição do Legends in Town (lendas na cidade, em tradução livre), evento com grandes personalidades de diferentes áreas.

Em 10 de abril, das 11h às 12h, a artista nascida em família paupérrima do Mississipi estará no palco do Golden Hall, na zona sul de São Paulo, para conversar a respeito de sua trajetória vitoriosa.

Além de vencer a pobreza, teve de superar abusos em família para realizar o sonho de chegar à televisão. Derrotou também o racismo sistêmico na mídia e na sociedade dos Estados Unidos.

Exibido por 25 anos, seu talk show foi um sucesso de audiência e crítica. O nome de Oprah está associado ainda a uma revista, canal próprio de TV, programa de rádio, clube de leitura e produções de cinema. Sua luta contra o sobrepeso e a adoção de um estilo de vida saudável influenciaram milhões de pessoas.

Como atriz, ela participou do filme ‘A Cor Púrpura’, dirigido por Steven Spielberg em 1985. A atuação rendeu uma indicação ao Oscar. O longa sobre as dores do preconceito racial ganhou nova versão, com Oprah entre os produtores, atualmente em cartaz nos cinemas.

A estrela da TV, com patrimônio de 2,8 bilhões de dólares (R$ 14 bilhões), segundo a ‘Forbes’, vem ao Brasil em ação conjunta da plataforma de serviços financeiros XP e da consultoria Alvarez & Marsal. Para acessar o convite é necessário comprar convite.

