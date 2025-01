O Vale do Guaporé, a cerca de 800 quilômetros de Porto Velho (RO) , é uma área de difícil acesso. A região faz fronteira com a Bolívia. No país vizinho, dá para ver a floresta amazônica quase que intacta. Já no Brasil, a área é cercada por dezenas de fazendas.

No período de seca, as tartarugas-da-amazônia migram para as praias de areias grossas, onde realizam a desova. O último ciclo começou quase dois meses mais tarde. O atraso pode ter sido causado pelas mudanças climáticas e pelas queimadas, como aponta o coordenador do PQA no estado do Pará, Roberto Lacava:

“Além da questão da seca histórica na Amazônia, a gente também teve um ano com muito incêndio florestal, muita fumaça”, explica.