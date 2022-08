Maior armazenador de pornografia infantil do Brasil é preso em cidade do interior de SP

O maior armazenador de pornografia infantil do Brasil foi preso hoje (15) durante uma operação da Polícia Federal em Cândido Mota, no interior de São Paulo.

Segundo a PF, o homem armazenou e compartilhou mais de 17,3 mil arquivos de fotos e vídeos contendo cenas de abuso sexual infantil nos últimos 30 dias, o que o colocava em primeiro lugar do ranking nacional de infratores monitorados pelo órgão.

As investigações começaram a partir da identificação de um usuário que compartilhou arquivos com cenas de violência sexual contra crianças e adolescentes. O crime era cometido por meio da utilização de redes de compartilhamento de arquivos.

Após autorização da Justiça Federal, policiais cumpriram mandado de busca e apreensão em endereços relacionados ao suspeito, com o objetivo de localizar os equipamentos usados no armazenamento e compartilhamento das imagens. Com isso, o suspeito foi preso em flagrante.

Os equipamentos de informática foram apreendidos e vão passar por perícia. Segundo a PF, o crime de compartilhamento de arquivos de pornografia infantil prevê pena de reclusão de 3 a 6 anos.

Com informações do G1 Bauru