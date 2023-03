Maiara e Maraisa compartilham histórias de vida transformadas com a primeira ‘casa própria’

“Virando a Chave”, campanha da MRV, estreia hoje, e vai mostrar histórias reais de pessoas que passaram por importantes mudanças de vida

Maiara e Maraisa, uma das duplas sertanejas mais populares do Brasil, acabam de estrear um “talk show” como parte da nova campanha publicitária da MRV, intitulada “Virando a Chave”. O comercial, que será exibido na TV e em canais digitais, a partir de hoje, 28, conta histórias baseadas em casos reais de pessoas e encenadas por atores, que contam histórias de importantes transições na vida, e que motivaram a compra do seu primeiro “apê”.

Dentro de cada episódio da campanha, Maiara e Maraisa receberão convidados que estão passando por uma transição importante em suas vidas, motivo que dá origem ao nome do talk show, e, por estes motivos, acabaram realizando o sonho da casa própria.

Baseado em relatos reais que a empresa recebe constantemente de seus clientes, a campanha terá três episódios. Entre elas está a história da Clara, que foi promovida, mudou de cidade e comprou um apartamento; o casal Cláudia e Renato, que se casaram, estão esperando um bebê e decidiram comprar seu primeiro “apê”; além de Vanessa e Saulo que decidiram morar juntos e investir em um imóvel, economizando o dinheiro de dois aluguéis.

Alexia Duffles, diretora de marketing e comunicação da MRV&CO, afirma que a campanha “Virando a Chave” é sobre as mudanças de fases da vida que são gatilhos para dar o passo da conquista da casa própria. “O casamento, a chegada de um filho, uma promoção no trabalho são exemplos de momentos de virada da vida que exigem novas dinâmicas e locais para construir essas histórias”.

A executiva destaca ainda que acredita muito no potencial que campanha e a dupla tem em dialogar com esse público. “Como a maior incorporadora da América Latina, nosso time tem acesso a relatos de milhares de brasileiros que compraram nossos produtos e nos inspiramos nessas histórias reais para inspirar as pessoas a realizarem seus sonhos mostrando que com a MRV é possível realizar”.

As gravações do clipe ocorreram no último mês de fevereiro, em São Paulo, e duraram dois dias. A ambientação do cenário foi inspirada em um talk show onde as cantoras tornam-se apresentadoras entrevistando pessoas que tiveram a virada de chave em diferentes momentos de vida.

Para conhecer as histórias da campanha, basta acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=Dr-sVsoWVA

Com informações da assessoria