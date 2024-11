Em evento, organizado pelo governo de Buenos Aires, a personagem Mafalda, do cartunista Quino, visitou a sede das Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos , num ato simbólico sobre paz e intercâmbio de culturas.

Acompanhada do sobrinho de Quino, Mafalda foi recebida na cabine de interpretação do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, Ecosoc. A personagem foi fotografada em várias partes da sede do órgão e ganhou até um crachá da organização.