Madonna quer reverter procedimentos estéticos. Será que é possível?

Madonna realizou procedimentos estéticos recentemente, que mudaram bastante sua fisionomia, gerando comentários entre fãs e internautas, que criticaram a popstar. Devido à repercussão, a cantora decidiu reverter o que fez na face, segundo revelações do jornal inglês Daily Mail. A publicação afirma que, por isso, ela está passando por procedimentos que irão restaurar sua aparência natural. Ainda segundo o jornal, Madonna tem pressa para reverter o procedimento e pretender passar por uma nova intervenção antes de começar sua nova turnê mundial.

A dúvida que fica é: será possível reverter procedimentos estéticos? Segundo Thiago Martins, biomédico mineiro, fisioterapeuta dermatofuncional e mestre em Medicina Estética, depende do tipo de intervenção. “O botox, infelizmente, não consegue ser desfeito 100%. O que acontece é que o profissional, através da realização da radiofrequência ou do ultrassom microfocado, provoque uma amenização do efeito do procedimento”, explica.

“No caso dos fios, se colocarmos uma radiofrequência no local onde eles foram inseridos, vamos gerar um aquecimento capaz de desfazê-los. Uma outra maneira seria puxar esses fios, fazendo a retirada dos mesmos”, diz o especialista.

“Quando falamos do preenchimento com ácido hialurônico, há a opção do uso de uma substância conhecida como hialuronidase. Através dela é possível dissolver o ácido hialurônico e, a partir daí, é possível espremê-lo para que ele saia. Para fazer a retirada não existem riscos. O que pode ocorrer é, mesmo depois da retirada do produto, ainda assim ficar um pouquinho do procedimento que foi feito anteriormente. Isso pode implicar em realizar esses tratamentos em mais de uma sessão para conseguir a retirada total”, esclarece Martins, lembrando sempre que tudo é feito de forma individualizada e de acordo com as necessidades do paciente.

*Com informações de IG