Luva de Pedreiro recebe intimação da Justiça no aeroporto

O influenciador baiano Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, usou as redes sociais na manhã deste sábado, 9, para comunicar que foi intimado pela Justiça por causa da briga com o ex-empresário Allan Jesus.

“Fala, minha tropa. Cheguei agora do Marrocos, cansado e doido para ver minha família. Quando cheguei no aeroporto, cheio de gente, recebi uma intimação. Nunca esperei isso. Eu está certo. Eu fiz o quê, pelo amor de Deus, para ser intimado?”, questionou ele.

Luva de Pedreiro diz ter sido intimado no aeroporto, no meio de ‘um monte de gente’. “O pessoal tudo olhando e o oficial de Justiça dizendo que eu estava sendo intimado por causa do ex-empresário. É assim mesmo a vida. Vamos ter fé em Deus, que a gente chega lá.”

Há menos de uma semana, a juíza Maria Cristina de Brito Lima, do Rio de Janeiro, impediu a veiculação de informações sobre a polêmica entre Luva de Pedreiro (Iran Ferreira), e Allan Jesus, ex-empresário do influenciador, no Fantástico, da TV Globo, e no Domingo Espetacular, na Rede Record.

A liminar concedida ao ex-agente do influencer esportista proíbe as emissoras de divulgarem informações sigilosas do contrato entre os dois ou façam qualquer manifestação que fomente discurso de ódio contra Allan.

*Com Terra