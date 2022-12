Lutador ironizado por Greta Thunberg é preso e leva nova alfinetada da ativista

O lutador Andrew Tate e seu irmão Tristan Tate foram presos na quinta-feira, 29, na Romênia por suspeita de envolvimento com tráfico humano. Durante a semana, Tate e Greta Thunberg protagonizaram uma treta nas redes sociais, após o profissional provocar a ativista sobre a sua coleção de carros e emissão de poluentes e a jovem responder de forma inusitada. Após a prisão, Greta deu uma nova alfinetada em Tate.

Um vídeo postado pelo atleta em que tira sarro de Greta Thunberg pode ter ajudado os policiais na busca por Tate. Na publicação, as caixas de pizza em cima da mesa revelam o nome da pizzaria e confirmam a sua localização. Ele já era procurado pela polícia.

“Não podemos fornecer detalhes no momento. No entanto, Andrew e Tristan Tate têm o maior respeito pelas autoridades romenas e sempre ajudarão de qualquer maneira que puderem”, disse um porta-voz de Andrew ao portal “Daily Mail”.

Na segunda-feira, 26, o lutador de Kickboxing provocou Greta se gabando sobre ter 33 carros que emitem grande quantidade de poluentes. “Isso é só o começo. Por favor, forneça seu endereço de e-mail para que eu possa enviar uma lista completa da minha coleção de carros e suas respectivas enormes emissões”, escreveu.

Greta, por sua vez, deu uma resposta inesperada ao ex-atletar. De forma irônica, debochou da masculinidade de Andrew. “Sim, por favor, me esclareça. Envie um e-mail para smalldickenergy@getalife.com“.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022