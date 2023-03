Lula se recupera de pneumonia e adia viagem à China novamente após orientação médica

Médica do presidente recomendou que a viagem fosse adiada até que os antibióticos comecem a fazer efeito e o ciclo viral seja encerrado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adiou, pela segunda vez, a viagem à China. A decisão ocorre após nova recomendação médica para que ele adie a viagem até que seja encerrado o ciclo de transmissão viral, que foi diagnosticado junto a um quadro de pneumonia bacteriana nesta na última quinta-feira (23).

Em nota, a secretaria de imprensa da Presidência afirma que, apesar da melhora clínica foi recomendado o adiamento da viagem.

O presidente chegou a descumprir as orientações médicas de repouso, impostas desde o dia 23, para se reunir com líderes do governo e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, nessa sexta para tratar da tramitação de medidas provisórias no Congresso.

O presidente da República embarcaria para a China amanhã (26). Não há uma nova data prevista para o embarque da comitiva brasileira ao país asiático.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também cancelaram a viagem.

Com informações da Carta Capital