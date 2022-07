Lula reafirma apoio a Omar para eleição e destaca defesa de investimentos para o AM

Zona Franca também pautou encontro realizado hoje (12) em Brasília

Com visita programada para o Amazonas para o fim de julho, o ex-presidente Lula (PT) se reuniu com o senador Omar Aziz (PSD-AM), na manhã de hoje (12), em Brasília, onde trataram sobre a defesa do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM) e projetos para o Brasil. Lula e Omar atualmente lideram as pesquisas de intenções de votos na corrida eleitoral para a Presidência da República e ao Senado, respectivamente.

Lula e Omar já se reuniram neste primeiro semestre, inclusive em Manaus. No entanto, esta última reunião em Brasília selou a ‘dobradinha’ PT e PSD no Amazonas. Lula já declarou que “Omar Aziz é um grande companheiro” e confirmou que estará junto ao parlamentar na sua disputa pela reeleição ao Senado.

O senador classificou o encontro como extremamente produtivo para garantir o futuro da indústria no Amazonas. “Uma das grandes preocupações que temos em Manaus e no Amazonas é a insegurança jurídica que a Zona Franca de Manaus sofre. Eu tenho certeza que o senhor será o novo presidente do Brasil e vai nos ajudar a trazer novos segmentos ao polo industrial, como foi na sua época”, declarou Omar à Lula.

“Eu tenho certeza que o povo de Manaus sabe que quando eu fui presidente prorroguei por dez anos o funcionamento da Zona Franca e depois a companheira Dilma prorrogou por mais 50 anos. As pessoas que ficam tentando tirar o direito da Zona Franca existir não conhecem as dificuldades do Estado do Amazonas e do povo. Não há hipótese de se acabar com a Zona Franca. Eu trabalho para o companheiro Omar Aziz continuar sendo o senador da República, pois é muito importante não só para assegurar a Zona Franca de Manaus, mas para me ajudar a governar, destacou Lula.

Os deputados federais Sidney Leite e Marcelo Ramos, ambos do PSD, estiveram presentes na reunião, além do presidente estadual do PT-AM, Sinésio Campos. O deputado federal Zé Ricardo e a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, também participaram do encontro estratégico das lideranças do Amazonas com Lula.

Com informações da assessoria