Lula diz que precisa tirar bolsonaristas “escondidos” dos ministérios

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (14) que seu grupo tem retirado bolsonaristas “escondidos” nos ministérios para que os responsáveis pelas pastas possam montar suas equipes. O petista explicou que o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), é quem tem a missão de fazer a “limpeza”.

A declaração do governante foi feita depois que escutou um pedido para a criação de uma universidade na cidade de Santo Amaro (BA). O governante pediu paciência para a população, porque precisa tirar os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) do governo.

“Eu já recebi aqui até uma pauta da criação de universidade aqui nessa cidade. Eu acho que essa cidade merece. Vocês têm que ter é um pouquinho de paciência porque nós estamos apenas há 40 dias no governo”, afirmou o chefe do Executivo federal ao conversar com apoiadores.

“A gente ainda nem conseguiu montar as equipes que a gente tem que montar. Porque nós temos que tirar bolsonaristas que estão lá escondidos às pencas. E a responsabilidade de tirar eles é do Rui Costa. É o Rui Costa que tem que assinar as medidas para tirar aquela gente que tá infiltrada dentro do nosso governo”, acrescentou.

Essa foi a primeira vez que Lula visitou a Bahia desde que tomou posse para o seu terceiro mandato. Ele viajou para o estado para entregar moradias populares das pessoas atendidas pelo programa Minha Casa, Minha Vida. O presidente também assinou uma Medida Provisória que reformula as ações de financiamento do governo para famílias de baixa renda que querem comprar imóveis.

Vagas abertas nos ministérios do governo Lula

Lula assumiu o poder no primeiro dia de janeiro, mas muitos cargos de segundo e terceiro escalão do governo estão vagos. São os secretários e diretores que possuem a responsabilidade de se reportarem diretamente para o ministro.

Há também cargos vagos em estatais e autarquias, já que boa parte dessas empresas possui dirigentes interinos. O governo Lula quer resolver essa situação até o final de abril.

FONTE: iG