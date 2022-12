Lula decide não dar ministério a Gleisi Hoffmann

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva decidiu manter Gleisi Hoffmann como presidente nacional do PT. A decisão foi comunicada a senadores e deputados petistas em uma reunião na tarde desta quinta-feira no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil).

Com a permanência de Gleisi no comando do partido, ela não irá ocupar um ministério, uma vez que o estatuto do PT proíbe o acúmulo de funções.

Segundo um parlamentar que estava na reunião, Lula fez muitos elogios a Gleisi pela atuação dela na presidência do partido e na campanha eleitoral. Disse ainda que ela não será ministra porque tem muita importância no partido.

Gleisi é presidente do PT desde 2016 e tem mandato até ano que vem. A ex-senadora tem prestígio e confiança junto a Lula porque, nos anos em que o ex-presidente esteve preso, ela bancou internamente que o PT deveria centralizar sua atuação na busca pela inocência dele.

Em 2018, Gleisi chegou a ser cotada para substituir Lula na eleição presidencial depois que ele foi impedido de disputar as eleições. Na época, no entanto, ela foi preterida e o substituto foi Fernando Haddad.

*Com G1