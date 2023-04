Lula decide ir à coroação do rei Charles III

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu comparecer à coroação do rei Charles III, marcada para o dia 6 de maio em Londres.

A expectativa é de que Lula aproveite a viagem para ter uma reunião com o atual primeiro-ministro da Inglaterra, Rishi Sunak.

Lula já havia indicado a possibilidade de ir à coroação durante um café da manhã com jornalistas no início do mês. Antes de ir ao Reino Unido, Lula viajará na semana que vem para Portugal e Espanha.

O presidente brasileiro ainda avalia, porém, se comparecerá à reunião do G20 no Japão, entre os dias 19 e 21 de maio, para a qual foi convidado. Segundo auxiliares do petista e fontes do Itamaraty, Lula quer saber os detalhes do que será discutido no encontro antes de dar certeza.

FONTE: UOL