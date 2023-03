Lula critica militantes após vaias a Raquel Lyra, governadora do PE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nesta quarta-feira (22), as vaias endereçadas à governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), durante um evento para o lançamento do Programa da Aquisição de Alimentos (PAA).

Foram militantes do PT e integrantes de movimentos sociais que estavam na solenidade que vaiaram a governadora do estado enquanto ela discursava. Algumas pessoas também viraras as coisas para Raques durante a sua fala.

Ao final do evento, realizado em Recife, o chefe do Executivo federal afirmou que as vaias poderiam ter sido direcionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no período de quatro anos em que ele esteve no comando do país.

“Quando vocês estavam vaiando a governadora, vocês estavam me vaiando. Ela está aqui porque foi convidada por nós. Precisamos aprender a conviver com adversários, não podemos conviver como inimigos”, disse o petista.

“A governadora pode ser nossa adversária política, mas ela foi eleita e eu vou respeitá-la como governadora do Estado. Por favor, respeitem meus convidados que vieram aqui, complementou.

No final da sua fala, Lyra afirmou que governará para toda a população de Pernambuco, até mesmo para aqueles que a vaiaram ou viraram de costas ao longo do seu discucrso.

FONTE: ÚLTIMO SEGUNDO