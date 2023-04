Lula copia Bolsonaro e decide fazer lives semanais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu copiar Jair Bolsonaro (PL) e fazer lives semanais. A estratégia foi traçada por aconselhamento de um grupo de influenciadores, que considera que o formato humaniza o político e o aproxima dos eleitores.

Segundo apurou a coluna, o martelo foi batido um pouco antes do feriado de Páscoa, mas as lives só devem começar no final do mês ou início de maio. A decisão final coube ao próprio Lula, que temia ser alvo de críticas por seguir a mesma cartilha do bolsonarismo.

Um importante influenciador conversou com o presidente por telefone e o convenceu. “Ele mostrou o tamanho do alcance que tem no YouTube e com as parcerias com outros influencers. Lula pode impactar milhões de pessoas diretamente em suas redes”, revelou uma fonte.

A ideia foi aprovada depois que pesquisas internas indicaram que a população brasileira vem consumindo cada vez mais o formato de lives. “Na internet o espectador é mais atuante que o público de um jornal, por exemplo. E na TV há um filtro que a live não tem”, comentou um assessor que está articulando a criação do formato.

As lives serão transmitidas no canal de Lula e já há negociações avançadas para serem ampliadas em canais de veículos de comunicação de esquerda. Exatamente como Bolsonaro fazia com a Jovem Pan. Pelo menos quatro veículos que, somados, possuem mais de 1 milhão de inscritos no YouTube, já informaram a equipe do presidente que pretendem retransmitir as lives.

FONTE: ÚLTIMO SEGUNDO