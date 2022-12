Lula convida Camilo Santana para Educação

Visando Camilo Santana ( PT ) no Ministério da Educação, o presidente eleito , Luiz Inácio Lula da Silva (PT), convidou o ex-governador do Ceará e senador para assumir a pasta na última segunda (12) durante uma conversa com o petista .

O senador eleito, que está em seu Estado, ainda não respondeu o petista. No entanto, ele mantém conversas governadora, Izolda Cela (sem partido), que também era cotada para o ministério de Lula.

O diálogo se dá por que o senador eleito pensa em transmitir a impressão de que passou por cima da governadora, já que há uma relação próxima entre os dois. Izolda é governadora atualmente, pois era vice de Camilo. Ele renunciou para que pudesse se candidatar à Casa Alta em 2022.

Lula já anunciou, até o momento, cinco ministros de seu governo. Alguns outros nomes seriam divulgados nessa semana, no entanto, o processo foi travado por conta das tratativas da PEC (proposta de emenda à Constituição) que permite ao petista furar o teto de gastos.

Veja o nome dos ministros já divulgados:

Casa Civil – Rui Costa;

Defesa – José Múcio Monteiro;

Fazenda – Fernando Haddad;

Justiça – Flávio Dino;

Relações Exteriores – Mauro Vieira.

Outros, como a cantora Margareth Menezes – que aceitou o convite de Lula para assumir o Ministério da Cultura – e Luiz Marinho (PT-SP) que foi convidado para o ministro do Trabalho.

O advogado Silvio Almeida é cotado para o Ministério dos Direitos Humanos. Josué Gomes da Silva, presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), foi convidado para ser ministro da Indústria e Comércio, no entanto, ele ainda não aceitou.

*Com iG