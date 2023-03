‘Lula confirmou repasse de recursos para Manaus’, afrma Sassá, que integrou a comitiva

De acordo com o parlamentar, uma equipe do Governo Federal já está em Manaus auxiliando a Prefeitura desde segunda-feira (13)

O vereador Sassá da Construção Civil (PT), integra a comitiva que está em Brasília acompanhando o prefeito de Manaus, David Almeida (avante), em busca de recursos do Governo Federal para a construção de moradias e prevenção de tragédias nas áreas de risco, como a que ocorreu no último domingo (12), na zona leste de Manaus, onde oito pessoas morreram soterradas após deslizamento de um barranco, devido às fortes chuvas que atingiram a capital.

De acordo com o parlamentar, uma equipe do Governo Federal está desde a segunda-feira (13), em Manaus, auxiliando a Prefeitura. “Esta equipe está realizando um plano de trabalho para que a Prefeitura possa acessar recursos após o decreto de calamidade pública por causa das chuvas”, declarou Sassá.

O vereador garantiu que o encontro entre o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva e o prefeito de Manaus foi positivo. “O presidente colocou ministros à disposição do prefeito com a missão de atender às nossas demandas, que são as demandas do povo de Manaus. Tenho certeza, que todos nós saímos desse encontro confiantes”, afirmou o parlamentar

Durante entrevista coletiva, David Almeida falou sobre o resultado da reunião. “Ele (Lula) sinalizou positivamente com moradias e com recursos para a prevenção e também as respostas, no caso do que aconteceu na cidade de Manaus. E todas as pautas, todos os pleitos foram sinalizados positivamente, inclusive, com relação às 62 áreas que nós temos de altíssimo risco, eu já trouxe os projetos, já trouxe tudo encaminhado e o Ministério já está iniciando as tratativas para que a gente possa, muito provavelmente nos próximos dias, nas próximas semanas estar acessando os recursos”, declarou o prefeito.

