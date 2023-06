Lula confirma indicação do advogado Cristiano Zanin para vaga no STF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou a indicação do advogado Cristiano Zanin para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal ( STF ) nesta quinta-feira (1º). A confirmação foi feita aos jornalistas na saída do Palácio do Itamaraty.

O petista disse acreditar que Zanin será um excepcional ministro no STF. Lula ainda exaltou o trabalho do advogado em sua defesa durante a Operação Lava Jato.

“Eu acho que todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país”, declarou.

A escolha do mandatário acontece após 51 dias da aposentadoria do ex-ministro Ricardo Lewandowski.

O nome de Zanin será levado ao Senado para aprovação. Ele precisa ter o voto de 41 senadores para trabalhar na Corte até 15 de novembro de 2050, quando completará 75 anos.

Na história, somente cinco indicados ao STF foram rejeitados pelos parlamentares. Todos durante o governo de Floriano Peixoto, que esteve a frente do Brasil entre 1891 e 1894.

Jantar com ministros

Na noite de ontem (31), Zanin jantou com os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, na companhia também do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre (União-AP) e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O anúncio acontece horas antes de uma a reunião do presidente Lula com Davi Alcolumbre no Palácio do Planalto. O último ministro indicado a Corte, André Mendonça, demorou meses para ter a sabatina agendada pelo presidente da CCJ. Ele foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Cristiano Zanin Martins nasceu em Piracicaba e mudou-se para São Paulo para cursar graduação em Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A partir de 2013, tornou-se advogado de Lula e ganhou notoriedade pela defesa do presidente da República nos processos relacionados à Operação Lava Jato.

Em habeas corpus apresentado por Zanin, a Corte decidiu por anular as sentenças contra o petista. Desde então, o advogado mantém forte relação de confiança com Lula, e já era tido como principal substituto de Lewandowski.

