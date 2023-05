Lula chega a Hiroshima para participar de cúpula do G7

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a Hiroshima, no Japão, onde participará da Cúpula do G7 no sábado (20) e domingo (21).

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, acompanha o presidente na viagem.

Esta será a sétima participação de Lula em reuniões do G7 como convidado. Neste ano, o presidente brasileiro foi convidado pelo primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida.

O G7 é o grupo dos sete países mais industrializados do mundo, composto por: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Além dos países do grupo e do Brasil, foram convidados para a reunião Austrália, Comores, Ilhas Cook, Índia, Indonésia, República da Coreia e Vietnã.

Também haverá a presença de representantes das Nações Unidas, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da Agência Internacional de Energia, da Organização Mundial de Saúde, da Organização Mundial do Comércio e da União Europeia.

As prioridades do governo japonês para debate na reunião são: conflito na Ucrânia; acompanhamento da dinâmica inflacionária; enfrentamento das vulnerabilidades dos países de média e baixa renda; transição climática e energética; avaliação da conjuntura econômica; mobilização de recursos financeiros para a transição climática; fortalecimento da arquitetura internacional no campo da saúde pública.

O analista sênior da CNN Américo Martins apurou que, segundo o Itamaraty, a participação de Lula nesta cúpula é o maior símbolo concreto de que “o Brasil voltou a atuar no mais alto nível da diplomacia mundial”.

Além de participar das reuniões ampliadas dos chefes de governo do grupo com outros países convidados, Lula também terá reuniões bilaterais importantes.

A CNN apurou que estão sendo negociadas reuniões, às margens da cúpula, com o presidente francês, Emmanuel Macron, e com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

Agenda e prioridades

Conforme apurou a âncora da CNN Tainá Falcão, Lula e a delegação brasileira deverão ter como um dos elementos centrais da viagem a interlocução com outros chefes de Estado de países em desenvolvimento.

Estão confirmados encontros com primeiro-ministro da Índia e o presidente da Indonésia. Outros encontros estão sendo alinhados pelo governo.

Lula deve dar destaque à segurança alimentar e impacto da Guerra na Ucrânia

A repórter da CNN Samantha Klein apurou que Lula deve assinar um documento que terá como foco a segurança alimentar e o impacto da Guerra na Ucrânia no fornecimento mundial de alimentos. A perspectiva é de que haja endurecimento de sanções contra a Rússia.

Segundo o embaixador Maurício Carvalho Lyrio, secretário de assuntos econômicos e financeiros do Itamaraty, inevitavelmente haverá citação à Guerra na Ucrânia.

“Como é uma declaração sobre segurança alimentar e há efeitos da Ucrânia no acesso a alimentos, uma referência ao conflito deverá ser feita no documento. Naturalmente, o governo brasileiro está negociando a linguagem. Há outros países que não fazem parte do G7 e têm posições não coincidentes com as visões dos países do G7. É um processo de negociação normal, com objetivo de atender interesses de todas as partes envolvidas”, ressaltou em conversa com a imprensa.

Ainda segundo Lyrio, na cúpula, Lula comentará a proposta de mediação para a paz. “A questão do desenvolvimento econômico e social dos países em desenvolvimento é sempre um tema do presidente em cúpulas internacionais, assim como a mensagem de paz que tem levado às reuniões internacionais, ou seja, a necessidade de que se pense no tema da paz para a superação dos conflitos existentes”, completou.

