Lula assina aposentadoria de Ricardo Lewandowski do STF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou decreto que libera a aposentadoria do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (6), e a aposentadoria será efetivada na próxima terça-feira (11).

Em maio, Lewandowski completa 75 anos, idade-limite para permanecer no cargo. O ministro, porém, optou por antecipar em um mês a sua aposentadoria.

“Eu pedi que a minha aposentadoria fosse tornada efetiva a partir do dia 11 de abril. Esta minha antecipação se deve a compromissos acadêmicos e profissionais que me aguardam. Eu agora encerro um ciclo da minha vida e vou iniciar um novo ciclo”, disse Lewandowski na última semana, quando anunciou sua saída.

Após a saída do ministro, Lula poderá fazer sua primeira indicação ao STF neste mandato. Lewandowski disse que não conversou com o presidente sobre possíveis nomes para ocupar sua cadeira.

“Penso que meu sucessor deverá ser fiel à Constituição, fidelíssimo à Constituição, aos direitos e garantias fundamentais nas suas várias gerações, mas precisa ser, antes de mais nada, corajoso e enfrentar as enormes pressões que um ministro do STF tem que enfrentar no seu cotidiano”, disse.

